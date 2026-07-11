Лукашенко пообещал делать все для вовлечения молодежи в сельскую жизнь.

МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что славянские государства не смогут существовать без деревни, и пообещал делать все для вовлечения молодежи в сельскую жизнь.

Лукашенко подчеркнул, что "это большая радость - видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле".

"Купалье - один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла - основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом, нацией. Получаем ответ на важные вопросы: "Кто я? Из какого я рода?" - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что этот праздник – диалог сквозь глубину веков, разговор с предками.