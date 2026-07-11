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Лукашенко пообещал делать все для вовлечения молодежи в сельскую жизнь - РИА Новости, 11.07.2026
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23:06 11.07.2026 (обновлено: 23:08 11.07.2026)
Лукашенко пообещал делать все для вовлечения молодежи в сельскую жизнь

Лукашенко: славянские государства не смогут существовать без деревни

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что славянские государства не смогут существовать без деревни.
  • Лукашенко пообещал делать все для вовлечения молодежи в сельскую жизнь.
  • Президент Белоруссии посещает праздник «Купалье» и подчеркивает его значение как части культурного кода нации.
МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что славянские государства не смогут существовать без деревни, и пообещал делать все для вовлечения молодежи в сельскую жизнь.
Лукашенко в субботу посещает праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который проходит в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области. Центральным событием праздника "Купалье" стал концерт "Александрия - любовь с первого взгляда", который завершится праздничным фейерверком и зажиганием купальского костра.
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"Государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут", - сказал Лукашенко во время концерта. Его выступление транслировал телеканал "Беларусь 1".
Президент Белоруссии заявил, что "Купалье" – семейный праздник. "Мне особенно приятно видеть совсем юных зрителей. Именно здесь, в Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта "Властелин села", - сказал он.
Лукашенко подчеркнул, что "это большая радость - видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей, с малых лет приучая их к труду на земле".
"Купалье - один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла - основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом, нацией. Получаем ответ на важные вопросы: "Кто я? Из какого я рода?" - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что этот праздник – диалог сквозь глубину веков, разговор с предками.
Купалье, или ночь на Ивана Купалу, — традиционный славянский праздник, отмечаемый в ночь с 6 на 7 июля.
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