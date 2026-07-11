Франция и Германия выступят с инициативой по Ливану, заявил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Германия и Франция намерены выступить с совместной инициативой по урегулированию ситуации в Ливане, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

Представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана. При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана, в том числе над восточными, центральными и южными районами страны.