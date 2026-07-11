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Франция и Германия выступят с инициативой по Ливану, заявил глава МИД ФРГ - РИА Новости, 11.07.2026
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14:41 11.07.2026
Франция и Германия выступят с инициативой по Ливану, заявил глава МИД ФРГ

Вадефуль: Германия и Франция намерены разработать общую политику по Ливану

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия и Франция намерены выступить с совместной инициативой по урегулированию ситуации в Ливане.
  • Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о желании разработать общую политику в отношении Ливана для увеличения шансов на установление мира на Ближнем Востоке.
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Германия и Франция намерены выступить с совместной инициативой по урегулированию ситуации в Ливане, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.
"Мы хотим совместно с Францией разработать общую политику в отношении Ливана, чтобы увеличить шансы на установление мира на Ближнем Востоке", - сказал Вадефуль в интервью газете Tagesspiegel.
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Глава германского внешнеполитического ведомства не привел подробностей на этот счет.
Представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана. При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана, в том числе над восточными, центральными и южными районами страны.
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