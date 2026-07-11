Краткий пересказ от РИА ИИ
- Начальник службы беспилотных систем 19-го танкового полка группировки войск "Запад" с позывным Буржуй заявил, что противник в Красном Лимане будет либо уничтожен, либо взят в плен.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Противник российской армии в Красном Лимане будет либо уничтожен, либо взят в плен, выйти ему никто не даст, заявил на видео, опубликованном Минобороны РФ, начальник службы беспилотных систем 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Буржуй.
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"Да, у противника участь, в принципе, выбор небольшой. Либо мы их уничтожим, либо они сдадутся в плен. Выйти им не дадут", - сказал Буржуй.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 3 июля заявил, что освобождение Красного Лимана в ДНР, важного административного центра и крупного логистического узла, завершается. Четвертого июля Минобороны сообщило, что российские военнослужащие ведут зачистку и разминирование в Красном Лимане.