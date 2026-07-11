Кинокритика вызвали в СГБ Латвии из-за ироничной рецензии на фильм Лозницы

Краткий пересказ от РИА ИИ Известного латышского кинокритика Артура Завгороднего вызвали в Службу госбезопасности Латвии.

Причиной вызова стала ироничная рецензия на фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Два прокурора».

Критик отказался от подробного рассказа о беседе со спецслужбами, сославшись на подписку о неразглашении.

МОСКВА, 10 июля — РИА Новости. Известного латышского кинокритика Артура Завгороднего вызвали в Службу госбезопасности Латвии из-за ироничной рецензии в адрес фильма украинского режиссера, сообщил сам Завгородний.

"Сегодня сообщили, что меня, оказывается, ищет Служба Госбезопасности (СГБ). Желают провести со мной воспитательную беседу, видимо, рассказать что-то пророческое", - сообщил Завгородний в соцсети Facebook*.

Позднее критик сходил на беседу. Как оказалось, спецслужбам не понравился ироничный тон в его рецензии на фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Два прокурора", посвященного сталинским репрессиям. От подробного рассказа на эту тему Завгородний отказался, сославшись на подписку о неразглашении.

« "Собственно, это конец истории, но не творящегося вокруг абсурда. Других смыслов у мира для нас нет. А кто настучал, может теперь постучать себе по голове. Хотя вряд ли что-то изменится", — написал Завгородний после визита в СГБ Латвии

Завгородний - латышский кинокритик, выпускник университетов Глазго и Эдинбурга. Ведет постоянную программу на латышском радио Baltkom, сотрудничает с российскими сайтами.