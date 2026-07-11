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На Кубе снова отключилась национальная энергосистема - РИА Новости, 11.07.2026
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00:13 11.07.2026
На Кубе снова отключилась национальная энергосистема

Энергосистема Кубы отключилась спустя несколько дней после предыдущего блэкаута

© AP Photo / Jorge Luis BanosУлица в Гаване
Улица в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Jorge Luis Banos
Улица в Гаване. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная энергосистема Кубы снова отключилась.
  • Последнее отключение произошло 6 июля.
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл - РИА Новости. Национальная энергосистема Кубы снова отключилась спустя несколько дней после предыдущего блэкаута, сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica (UNE).
"Полное отключение национальной энергосистемы", - говорится в сообщении в X.
Последнее отключение произошло 6 июля.
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