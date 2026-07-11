На Кубе снова отключилась национальная энергосистема

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная энергосистема Кубы снова отключилась.
- Последнее отключение произошло 6 июля.
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июл - РИА Новости. Национальная энергосистема Кубы снова отключилась спустя несколько дней после предыдущего блэкаута, сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica (UNE).
"Полное отключение национальной энергосистемы", - говорится в сообщении в X.
Последнее отключение произошло 6 июля.
На Кубе произошел новый национальный блэкаут
6 июля, 19:53