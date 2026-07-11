Топливо поступило в свободную продажу на 99 АЗС в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона.