Топливо поступило в свободную продажу на 99 АЗС в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свободная продажа топлива открылась 11 июля на 99 автозаправочных станциях в различных районах Крыма, включая крупные города.
- В Севастополе топливо можно купить по QR-кодам и в свободной продаже на девяти заправках сети «АТАН».
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Свободная продажа топлива в Крыму открылась в субботу на 99 автозаправочных станциях в различных районах, в том числе в крупных городах - Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории и Феодосии, сообщает министерство топлива и энергетики региона.
В канале министерства на платформе "Макс" опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.
Так, по данным реестра минтопэнерго, бензин и дизтопливо можно купить на 99 заправках в различных районах республики, включая такие крупные города, как Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия.
В Севастополе топливо можно купить по ранее полученным QR-кодам, а также в свободной продаже на девяти заправках сети "АТАН", уточнил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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