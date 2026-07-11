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На поддержку туриндустрии в Крыму выделили более 4,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 11.07.2026
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Туризм
 
10:08 11.07.2026
На поддержку туриндустрии в Крыму выделили более 4,3 миллиарда рублей

Правительство выделило 4,3 млрд руб на поддержку туркомпаний Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя.
  • Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, а Севастополь — 584,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Правительство России выделило более 4,3 миллиарда рублей на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, оказавшихся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока, говорится в сообщении кабмина.
"Правительство окажет финансовую поддержку туристическим компаниям Крыма и Севастополя, оказавшимся в непростой ситуации в связи со снижением туристического потока из-за действий вооруженных сил Украины. Распоряжение о направлении на эти цели более 4,3 миллиарда рублей подписано", - сказано в сообщении.
Согласно документу, Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, еще 584,5 миллиона рублей будет направлено Севастополю.
Средства из резервного фонда правительства предусмотрены для единовременной выплаты сотрудникам более чем 4,6 тысячи компаний, работающих в туриндустрии.
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