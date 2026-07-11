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В Крыму три города и четыре района остаются без света - РИА Новости, 11.07.2026
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09:26 11.07.2026
В Крыму три города и четыре района остаются без света

Три города и четыре района на севере Крыма остаются без света

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи в Крыму
Высоковольтные линии электропередачи в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные линии электропередачи в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три города и четыре района на севере Крыма остаются без электроснабжения.
  • Сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Три города и четыре района на севере Крыма остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
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"В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отсутствует подача электроэнергии: город Джанкой, город Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский район, Красноперекопский район, Нижнегорский район, Черноморский район", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс".

Сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ, говорится в сообщении.
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