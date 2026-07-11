В Крыму три города и четыре района остаются без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три города и четыре района на севере Крыма остаются без электроснабжения.
- Сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Три города и четыре района на севере Крыма остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в четверг ГУП "Крымэнерго".
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"В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. Отсутствует подача электроэнергии: город Джанкой, город Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский район, Красноперекопский район, Нижнегорский район, Черноморский район", - говорится в сообщении компании в канале на платформе "Макс".
Сроки восстановления электроснабжения зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ, говорится в сообщении.