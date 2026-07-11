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Необходимости делать 31 декабря официальным выходным нет, считает Котяков - РИА Новости, 11.07.2026
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08:32 11.07.2026 (обновлено: 08:33 11.07.2026)
Необходимости делать 31 декабря официальным выходным нет, считает Котяков

Котяков: необходимости делать 31 декабря официальным выходным днем в России нет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Антон Котяков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в настоящее время нет необходимости закреплять 31 декабря как официальный выходной день.
  • По словам Котякова, гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в соответствии с нормами.
  • Порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм их переноса закреплены в Трудовом кодексе РФ, и на основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.
"Введение дополнительного дня - это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой", - сказал Котяков в ответ на вопрос, закрепят ли в России 31 декабря в качестве официального выходного дня.
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Он уточнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм переноса таких дней закреплены в Трудовом кодексе РФ. По словам министра, на основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных.
"На 2027 год уже такое постановление подготовлено, прошло все стадии согласования и в ближайшее время будет подписано, с точки зрения праздников", - добавил глава Минтруда.
Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней - с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
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