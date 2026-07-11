Необходимости делать 31 декабря официальным выходным нет, считает Котяков

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в настоящее время нет необходимости закреплять 31 декабря как официальный выходной день.

По словам Котякова, гибкое законодательство позволяет переносить выходные дни в соответствии с нормами.

Порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм их переноса закреплены в Трудовом кодексе РФ, и на основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм, сообщил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков.

"Введение дополнительного дня - это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой", - сказал Котяков в ответ на вопрос, закрепят ли в России 31 декабря в качестве официального выходного дня.

Он уточнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм переноса таких дней закреплены в Трудовом кодексе РФ. По словам министра, на основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных.

"На 2027 год уже такое постановление подготовлено, прошло все стадии согласования и в ближайшее время будет подписано, с точки зрения праздников", - добавил глава Минтруда.