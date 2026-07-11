В МИД КНДР заявили о закрытии вопроса денуклеаризации страны

"Денуклеаризация Корейской Народно-Демократической Республики — вопрос, который как теоретически, так и практически окончательно закрыт и абсолютно необратим", — говорится в заявлении.

По мнению Пхеньяна, понятие денуклеаризации должно в первую очередь применяться к намерениям Японии и Южной Кореи обзавестись собственным ядерным оружием, которые, как утверждается в заявлении, при поддержке США вступают в "крайне опасную стадию", а также к стремлению к ядерному противостоянию стран — членов НАТО, участвующих в механизмах совместного использования американского ядерного оружия.