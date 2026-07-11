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В МИД КНДР заявили о закрытии вопроса денуклеаризации страны - РИА Новости, 11.07.2026
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07:05 11.07.2026 (обновлено: 07:14 11.07.2026)
В МИД КНДР заявили о закрытии вопроса денуклеаризации страны

МИД КНДР: вопрос денуклеаризации страны окончательно закрыт

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкКНДР
КНДР - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Мария Фролова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель МИД КНДР заявил, что вопрос денуклеаризации страны окончательно закрыт.
  • В МИД КНДР подчеркнули, что заявления США, Японии и Южной Кореи о денуклеаризации не могут повлиять на статус КНДР.
  • По мнению Пхеньяна, понятие денуклеаризации должно применяться к намерениям Японии и Южной Кореи обзавестись собственным ядерным оружием, а также к стремлению к ядерному противостоянию стран — членов НАТО.
СЕУЛ, 11 июл - РИА Новости. Вопрос денуклеаризации КНДР окончательно и бесповоротно закрыт как в теоретическом, так и в практическом плане, заявил представитель министерства иностранных дел КНДР, заявление которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Денуклеаризация Корейской Народно-Демократической Республики — вопрос, который как теоретически, так и практически окончательно закрыт и абсолютно необратим", — говорится в заявлении.
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В МИД КНДР подчеркнули, что утратившие актуальность и практическую осуществимость заявления США, Японии и Южной Кореи о денуклеаризации не могут оказать никакого влияния на статус КНДР.
По мнению Пхеньяна, понятие денуклеаризации должно в первую очередь применяться к намерениям Японии и Южной Кореи обзавестись собственным ядерным оружием, которые, как утверждается в заявлении, при поддержке США вступают в "крайне опасную стадию", а также к стремлению к ядерному противостоянию стран — членов НАТО, участвующих в механизмах совместного использования американского ядерного оружия.
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