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Незаконно мобилизованный в Киеве гражданин Молдавии вернулся домой - РИА Новости, 11.07.2026
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18:45 11.07.2026
Незаконно мобилизованный в Киеве гражданин Молдавии вернулся домой

Депутат Цуркан: мобилизованный в ВСУ гражданин Молдавии вернулся домой

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Молдавии Василий Украинчук, незаконно мобилизованный в Киеве, вернулся домой.
  • Депутат Анна Цуркан заявила, что Украинчук вернулся благодаря собственной отваге, а не помощи молдавских властей.
  • После возвращения на родину Украинчук подал заявление в пограничную полицию Молдавии с просьбой зарегистрировать его легальный въезд.
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Незаконно мобилизованный в Киеве гражданин Молдавии Василий Украинчук вернулся домой, сообщила в соцсетях депутат от оппозиционной партии "Демократия дома" Анна Цуркан.
Ранее лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил, что 43-летнего жителя села Гримэнкэуць Бричанского района насильно мобилизовали в ВСУ. Мать мужчины, Евдокия Украинчук, через журналистов обращалась к властям за помощью, объяснив, что ее сын поехал на Украину к родственникам на Пасху и был принудительно мобилизован на КПП "Росошаны". МИД Молдавии заявлял о ведении "трудных переговоров" с киевской стороной. Позже в молдавских СМИ со ссылкой на управление полиции Львовской области Украины появились публикации о том, что мобилизованный гражданин был отправлен на фронт, где пропал без вести и, вероятно, погиб. В июне МИД Молдавии опроверг эту информацию, вновь отметив, что переговоры с Киевом по данному вопросу еще не завершены.
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"Василий сумел вернуться домой, и не благодаря нашему МИД или послу - вам должно быть стыдно, а благодаря смелым людям, его собственной отваге, вере в себя и любви к семье и стране", - заявила депутат в видеообращении, в кадре которого находился и сам Украинчук.
Цуркан добавила, что после возвращения на родину Украинчук вместе с правозащитниками и политиками посетил Генеральный инспекторат пограничной полиции Молдавии. Там он подал копию паспорта и официальное заявление с просьбой зарегистрировать его легальный въезд на территорию республики и внести соответствующие данные в государственную базу.
Представители оппозиции призвали молдавских чиновников проявить тактичность при оформлении документов, подчеркнув, что "к гражданам Республики Молдова, возвращающимся домой, не должно быть много вопросов". Они добавили, что повышенное внимание пограничных служб должно быть обращено на прибывающих в страну иностранных граждан, а не на уроженцев Молдавии.
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