Незаконно мобилизованный в Киеве гражданин Молдавии вернулся домой

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин Молдавии Василий Украинчук, незаконно мобилизованный в Киеве, вернулся домой.

Депутат Анна Цуркан заявила, что Украинчук вернулся благодаря собственной отваге, а не помощи молдавских властей.

После возвращения на родину Украинчук подал заявление в пограничную полицию Молдавии с просьбой зарегистрировать его легальный въезд.

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Незаконно мобилизованный в Киеве гражданин Молдавии Василий Украинчук вернулся домой, сообщила в соцсетях депутат от оппозиционной партии "Демократия дома" Анна Цуркан.

Ранее лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк сообщил, что 43-летнего жителя села Гримэнкэуць Бричанского района насильно мобилизовали в ВСУ . Мать мужчины, Евдокия Украинчук, через журналистов обращалась к властям за помощью, объяснив, что ее сын поехал на Украину к родственникам на Пасху и был принудительно мобилизован на КПП "Росошаны". МИД Молдавии заявлял о ведении "трудных переговоров" с киевской стороной. Позже в молдавских СМИ со ссылкой на управление полиции Львовской области Украины появились публикации о том, что мобилизованный гражданин был отправлен на фронт, где пропал без вести и, вероятно, погиб. В июне МИД Молдавии опроверг эту информацию, вновь отметив, что переговоры с Киевом по данному вопросу еще не завершены.

"Василий сумел вернуться домой, и не благодаря нашему МИД или послу - вам должно быть стыдно, а благодаря смелым людям, его собственной отваге, вере в себя и любви к семье и стране", - заявила депутат в видеообращении, в кадре которого находился и сам Украинчук.

Цуркан добавила, что после возвращения на родину Украинчук вместе с правозащитниками и политиками посетил Генеральный инспекторат пограничной полиции Молдавии. Там он подал копию паспорта и официальное заявление с просьбой зарегистрировать его легальный въезд на территорию республики и внести соответствующие данные в государственную базу.