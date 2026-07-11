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Депутат АдГ прокомментировал взрыв в Монако - РИА Новости, 11.07.2026
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14:07 11.07.2026
Депутат АдГ прокомментировал взрыв в Монако

Фронмайер о взрыве в Монако: Киев мог потерять контроль над силовым аппаратом

© REUTERS / Alexandre DimouСотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер прокомментировал покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
  • Он заявил, что Киев мог потерять контроль над частями своего силового аппарата.
  • Фронтмайер добавил, что, по мнению фракции, "безответственно" и "опасно" снабжать такой "государственный аппарат" оружием
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Киев мог потерять контроль над частями своего силового аппарата, утверждает депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер, комментируя покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал бизнесмен Ермолаев. Газета Figaro отмечала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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"То, происходили ли события по распоряжению государства или случились самовольно, не имеет первостепенного политического значения. Либо Киев утратил контроль над частями своего силового аппарата, либо государственные структуры применяют преступные методы против собственных граждан. И то, и другое было бы серьезным скандалом", - приводит слова Фроймайера фракция АдГ в бундестаге на своей странице в соцсети X.
Он также подчеркнул, что, по мнению фракции, "безответственно" и "опасно" снабжать такой "государственный аппарат" оружием, при этом продолжая продвигать его в направлении присоединения к ЕС. Депутат призвал федеральное правительство ФРГ перестать игнорировать правовые стандарты в отношении Киева.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Анастасия Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины.
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