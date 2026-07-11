Краткий пересказ от РИА ИИ Отставной американский дипломат Час Фриман заявил, что у Киева еще несколько лет не будет возможности собрать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

По словам Фримана, в настоящее время у США нет Patriot для поставок на Украину, и не будет их в ближайшие несколько лет.

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. У Киева еще несколько лет не будет возможности собрать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство которых он может получить от США, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.

В среду американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.

"На самом деле... Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет", - заявил Фриман.

При этом он подчеркнул, что даже в самих Соединенных Штатах производство одной системы занимает два года.

« "В настоящее время у США нет Patriot для поставок на Украину, и не будет их в ближайшие несколько лет. А к тому времени, как мы надеемся, конфликт уже закончится", - добавил собеседник агентства.