Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновник Пентагона оценил возможности Киева по производству Patriot - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 11.07.2026
Экс-чиновник Пентагона оценил возможности Киева по производству Patriot

Фриман: Украина еще несколько лет не сможет создавать собственные ЗРК Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной американский дипломат Час Фриман заявил, что у Киева еще несколько лет не будет возможности собрать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot.
  • Ранее Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.
  • По словам Фримана, в настоящее время у США нет Patriot для поставок на Украину, и не будет их в ближайшие несколько лет.
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. У Киева еще несколько лет не будет возможности собрать собственные зенитно-ракетные комплексы Patriot, лицензию на производство которых он может получить от США, заявил РИА Новости отставной американский дипломат и бывший помощник министра обороны США по международной безопасности Час Фриман.
В среду американский президент Дональд Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Ракеты Patriot, скорее всего, не смогут произвести на Украине, пишут СМИ
06:25
"На самом деле... Украина не может даже надеяться на то, чтобы создавать ракеты Patriot в течение еще нескольких лет", - заявил Фриман.
При этом он подчеркнул, что даже в самих Соединенных Штатах производство одной системы занимает два года.
«
"В настоящее время у США нет Patriot для поставок на Украину, и не будет их в ближайшие несколько лет. А к тому времени, как мы надеемся, конфликт уже закончится", - добавил собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot
9 июля, 17:27
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала