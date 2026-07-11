В Курской области два человека получили ранения из-за атак дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В курском приграничье два человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ.

Пострадавшие — 59-летняя женщина из села Илек Беловского района и 66-летний мужчина из села Колпино Кореневского района — отказались от госпитализации.

КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в курском приграничье, оба от госпитализации отказались, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

« "В курском приграничье ранены два человека. Сегодня утром вражеский дрон атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. Пострадала 59-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ей оказана первая медпомощь", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что в результате атаки повреждена крыша, стены, фасад и двери дома.

"Еще один удар произошел в селе Колпино Кореневского района, пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые ранения груди и спины, поясницы, плеча, нижней челюсти", - отметил губернатор.