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В Курской области два человека получили ранения из-за атак дронов ВСУ - РИА Новости, 11.07.2026
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11:10 11.07.2026 (обновлено: 11:15 11.07.2026)
В Курской области два человека получили ранения из-за атак дронов ВСУ

Хинштейн: в Курской области 2 человека получили ранения из-за атак дронов ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В курском приграничье два человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ.
  • Пострадавшие — 59-летняя женщина из села Илек Беловского района и 66-летний мужчина из села Колпино Кореневского района — отказались от госпитализации.
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в курском приграничье, оба от госпитализации отказались, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«
"В курском приграничье ранены два человека. Сегодня утром вражеский дрон атаковал частный дом в селе Илек Беловского района. Пострадала 59-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ей оказана первая медпомощь", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в результате атаки повреждена крыша, стены, фасад и двери дома.
"Еще один удар произошел в селе Колпино Кореневского района, пострадал 66-летний мужчина. У него множественные слепые ранения груди и спины, поясницы, плеча, нижней челюсти", - отметил губернатор.
По словам главы региона, от госпитализации оба пострадавших отказались.
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