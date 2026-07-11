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Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри - РИА Новости, 11.07.2026
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Шоубиз
 
10:33 11.07.2026
Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри

Итальянский певец Пеппино Ди Капри умер в возрасте 86 лет

© AP Photo / LUCA BRUNOИтальянский певец Пеппино Ди Капри
Итальянский певец Пеппино Ди Капри - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / LUCA BRUNO
Итальянский певец Пеппино Ди Капри. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский певец Пеппино Ди Капри умер в возрасте 86 лет.
  • Пеппино Ди Капри был одним из самых популярных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской песни, 15 раз принимал участие в фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо и побеждал там дважды.
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Итальянский певец Пеппино Ди Капри скончался в возрасте 86 лет, сообщает новостной телеканал Rainews24.
За десятилетия творческой карьеры он стал одним из самых популярных исполнителей итальянской эстрады и неаполитанской песни. По словам музыкального критика Франко Скипани, Ди Капри привез в Италию нью-йоркские ритмы и образ рок-н-ролл-исполнителя Бадди Холли.
Музыкальную карьеру артист начал с исполнения джаза и твиста. Одной из его первых известных работ стала композиция Saint Tropez Twist, написанная в 1962 году для фильма Il sorpasso.
С 1967 по 2005 годы Ди Капри 15 раз принимал участие в фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо. Там он побеждал дважды: в 1973 году с песней Un grande amore e niente più и в 1976 - с песней Non lo faccio più.
 
ШоубизИталияСан-РемоБадди ХоллиэстрадаМузыка
 
 
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