Умер итальянский певец Пеппино Ди Капри

Музыкальную карьеру артист начал с исполнения джаза и твиста. Одной из его первых известных работ стала композиция Saint Tropez Twist, написанная в 1962 году для фильма Il sorpasso.

С 1967 по 2005 годы Ди Капри 15 раз принимал участие в фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо. Там он побеждал дважды: в 1973 году с песней Un grande amore e niente più и в 1976 - с песней Non lo faccio più.