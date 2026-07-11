В Москве проведут капитальный ремонт домов, где жили народные артисты

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дома, где жили известные актеры, капитально отремонтируют в Москве, специалисты обновят фасады, крыши, подвалы и подъезды, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Уточняется, что народный артист СССР Зиновий Гердт жил в доме 4, корпусе 2 на улице Строителей. Восьмиэтажное многоквартирное здание построили в 1954 году.
"В здании в 2025 году обновили фасад, крышу, подвал, подъезды, а также ряд инженерных систем. Для капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали современные отечественные материалы и технологии. Специалисты промыли открытые плоскости фасада, обработали антисептическими составами места намокания, отремонтировали кирпичную кладку и декоративные элементы", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что народная артистка РФ Любовь Полищук жила в доме 8, строении 2 в Большом Казенном переулке.
"В 2025 году специалисты отремонтировали фасад дома и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Они расчистили и промыли открытые плоскости, кропотливо восстановили все архитектурные украшения… Привели в порядок входы, заменили внешнюю систему водостока, на крыше обновили обрешетку и кровельное покрытие, а в чердачных помещениях установили температурно-влажностный режим с помощью минераловатных плит", - сказано в сообщении.
Народный артист РСФСР Юрий Богатырев жил в доме 12 на улице Гиляровского, 14-этажное многоквартирное здание построили в 1970 году.
"В этом году здесь проводят масштабный комплекс работ по обновлению фасада, крыши, подвала, подъезда, а также всех инженерных систем дома. Открытые поверхности, выполненные из неокрашенного железобетона с каменной крошкой, расчищают и промывают, а также обрабатывают антигрибковым составом", - уточняется в сообщении.
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30 июня, 09:00