В Москве проведут капитальный ремонт домов, где жили народные артисты

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Дома, где жили известные актеры, капитально отремонтируют в Москве, специалисты обновят фасады, крыши, подвалы и подъезды, сообщается на Дома, где жили известные актеры, капитально отремонтируют в Москве, специалисты обновят фасады, крыши, подвалы и подъезды, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В столице продолжается капитальный ремонт жилых домов. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о трех зданиях, где жили народные артисты СССР и России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что народный артист СССР Зиновий Гердт жил в доме 4, корпусе 2 на улице Строителей. Восьмиэтажное многоквартирное здание построили в 1954 году.

"В здании в 2025 году обновили фасад, крышу, подвал, подъезды, а также ряд инженерных систем. Для капитального ремонта разработали специальный проект и подобрали современные отечественные материалы и технологии. Специалисты промыли открытые плоскости фасада, обработали антисептическими составами места намокания, отремонтировали кирпичную кладку и декоративные элементы", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что народная артистка РФ Любовь Полищук жила в доме 8, строении 2 в Большом Казенном переулке.

"В 2025 году специалисты отремонтировали фасад дома и крышу, а также заменили магистрали водоотведения. Они расчистили и промыли открытые плоскости, кропотливо восстановили все архитектурные украшения… Привели в порядок входы, заменили внешнюю систему водостока, на крыше обновили обрешетку и кровельное покрытие, а в чердачных помещениях установили температурно-влажностный режим с помощью минераловатных плит", - сказано в сообщении.

Народный артист РСФСР Юрий Богатырев жил в доме 12 на улице Гиляровского, 14-этажное многоквартирное здание построили в 1970 году.