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Юрист рассказала, можно ли забрать оставленные соседями вещи - РИА Новости, 11.07.2026
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03:25 11.07.2026
Юрист рассказала, можно ли забрать оставленные соседями вещи

Свечникова: забрать оставленные соседями вещи можно, если они от них отказались

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛестница в подъезде
Лестница в подъезде - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лестница в подъезде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Человек может забрать вещи, оставленные в подъезде с табличкой «отдам», согласно статье 236 Гражданского кодекса РФ.
  • Право собственности прежнего владельца сохраняется до момента, пока вещь не приобрел кто-то другой.
  • Вещи стоимостью ниже 3 тысяч рублей можно закрепить за собой, начав ими пользоваться, а для более дорогого имущества требуется судебное признание бесхозяйным.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Человек может забрать оставленные в подъезде вещи, если сосед отказался от них, разместив табличку с надписью "отдам", а чужое имущество без подобных подписей брать не стоит, рассказала РИА Новости доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.
Юрист отметила, что жильцы многоквартирных домов могут выставлять в подъезде имущество, размещая рядом табличку с надписью "отдам".
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"Статья 236 Гражданского кодекса ("Отказ от права собственности") позволяет собственнику отказаться от вещи, объявив об этом, либо совершив действия, которые явно говорят об устранении от владения. Надпись на имуществе, выставленном в общий коридор, - как раз такое объявление", - рассказала Свечникова.
При этом, как обратила внимание юрист, закон содержит оговорку.
"Право собственности прежнего владельца сохраняется до момента, пока вещь не приобрел кто-то другой. Пока сосед не унес тумбочку к себе, хозяин вправе передумать и вернуть ее на место", - отметила Свечникова.
Юрист подчеркнула, что статья 226 Гражданского кодекса РФ ("Движимые вещи, от которых собственник отказался") разрешает закрепить за конкретным человеком брошенные вещи, стоимость которых ниже 3 тысяч рублей. Она уточнила, что для этого достаточно просто начать пользоваться этими вещами.
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"Правило работает для того, кто владеет или пользуется местом, где лежит вещь, а подъезд относится к общему имуществу дома, поэтому сосед по дому под норму подпадает. Более дорогое имущество формально требует судебного признания бесхозяйным, однако при наличии таблички намерение владельца выражено настолько ясно, что споров на практике почти не возникает", - добавила она.
Риск уголовной ответственности появляется только при наличии умысла, отметила юрист. В частности, кража по статье 158 Уголовного кодекса РФ предполагает, что злоумышленник осознавал, что тайно присвоил себе чужую вещь.
"Если вещь стояла с табличкой, добросовестность забравшего налицо, состава преступления нет даже при позднем появлении недовольного владельца. Опасность кроется в другой ситуации. Мебель без всяких надписей может ожидать перевозки, стоять на время ремонта или проветриваться после покупки. Конституционный суд в постановлении от 12 января 2023 года № 2-П подчеркнул, что присвоение чужой вещи с сокрытием этого факта способно образовать хищение", - пояснила Свечникова.
В свою очередь юрист порекомендовала гражданам обходить стороной коробки без подписей, а также дала ряд других советов.
"Стоит сфотографировать вещь вместе с табличкой, зафиксировав дату съемки. Полезно написать в домовой чат вопрос о том, кто выставил имущество и действительно ли его отдают. Скриншот ответа либо молчание соседей после вопроса подтвердят добросовестность. Если речь идет о дорогой технике или мебели в хорошем состоянии, разумно дождаться отклика владельца", - сказала она.
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