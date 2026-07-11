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Юрист рассказал, какие комментарии к переводам привлекут внимание банка - РИА Новости, 11.07.2026
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01:33 11.07.2026
Юрист рассказал, какие комментарии к переводам привлекут внимание банка

Хаминский: провокационные сообщения привлекут внимание банка к переводу

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Провокационные или двусмысленные сообщения к банковским переводам могут стать поводом для дополнительной проверки со стороны банка.
  • Из-за двусмысленных формулировок в сообщениях к переводам средства могут быть временно заблокированы, а отправителю и получателю придется объяснять реальный смысл комментария.
  • Единого списка запрещенных слов не существует, но повышенный интерес могут вызвать формулировки, связанные с незаконной деятельностью, терроризмом, оружием, наркотиками и другими потенциально опасными темами.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Провокационные или двусмысленные сообщения к банковским переводам могут стать поводом для дополнительной проверки со стороны банка и привести к временной блокировке средств, рассказал РИА Новости юрист центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.
"Комментарии к банковским переводам - это не лучшее место для юмора. Хотя большинство переводов проходит автоматически, назначение платежа может анализироваться внутренними системами банка. Неоднозначные, провокационные или двусмысленные формулировки способны привлечь внимание и стать поводом для дополнительной проверки", - пояснил он.
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Последствия из-за двусмысленных формулировок в сообщениях к переводам могут коснуться не только отправителя, но и получателя средств: пока банк выясняет обстоятельства, деньги могут быть заблокированы, а обеим сторонам придется объяснять реальный смысл комментария и при необходимости подтверждать законность перевода, предупреждает Хаминский.
Он добавил, что единого списка запрещенных слов не существует, так как банки не раскрывают критерии работы своих систем мониторинга. Однако часто переводы попадают под проверки, если слова указывают на ведение физическим лицом коммерческой деятельности.
Кроме того, повышенный интерес могут вызвать формулировки, связанные с незаконной деятельностью, терроризмом, оружием, наркотиками, взятками, отмыванием денег, мошенничеством, азартными играми, а также намеки на фиктивные сделки или угрозы. "Даже если такие слова использованы в шутку, система не способна распознать контекст", - предупреждает юрист.
"В целом, чтобы действительно избежать проблем, при переводе с карты на карту поле "сообщение получателю" лучше не заполнять совсем", - заключил Хаминский.
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