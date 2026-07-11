В Израиле назвали условие возможной нормализации отношений с Ливаном

Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото

Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

© AP Photo / Baz Ratner Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Нормализация отношений между Израилем и Ливаном возможна при вытеснении движения «Хезболлах» с юга Ливана, сообщает газета New York Post по итогам интервью с постоянным представителем Израиля при ООН Дани Даноном.

Представители Ливана и Израиля 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.

Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, так как процесс переговоров не имеет законных и конституционных оснований.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нормализация отношений между Израилем и Ливаном возможна при вытеснении шиитского движения "Хезболлах" с юга Ливана, сообщает газета Нормализация отношений между Израилем и Ливаном возможна при вытеснении шиитского движения "Хезболлах" с юга Ливана, сообщает газета New York Post по итогам интервью с постоянным представителем Израиля при ООН Дани Даноном.

"Если Ливану удастся вытеснить " Хезболлах " с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то вопрос о нормализации отношений с Израилем будет снова стоять на повестке дня", - говорится в публикации издания по итогам интервью.

Данон заявил, что Израиль недавно приступил к первым этапам по выводу войск из некоторых районов на юге Ливана, при этом ожидая, что на смену израильским войскам придут ливанские вооруженные силы, поддерживаемые США. Данон утверждает, что у Израиля нет заинтересованности в постоянной оккупации Ливана.

"Мы были бы очень рады увидеть нормализацию, а в особенности присоединение к Авраамовым соглашениям", - добавил постпред.

Представители Ливана и Израиля 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.