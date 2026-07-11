В Израиле назвали условие возможной нормализации отношений с Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нормализация отношений между Израилем и Ливаном возможна при вытеснении движения «Хезболлах» с юга Ливана, сообщает газета New York Post по итогам интервью с постоянным представителем Израиля при ООН Дани Даноном.
- Представители Ливана и Израиля 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта.
- Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, так как процесс переговоров не имеет законных и конституционных оснований.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Нормализация отношений между Израилем и Ливаном возможна при вытеснении шиитского движения "Хезболлах" с юга Ливана, сообщает газета New York Post по итогам интервью с постоянным представителем Израиля при ООН Дани Даноном.
Данон заявил, что Израиль недавно приступил к первым этапам по выводу войск из некоторых районов на юге Ливана, при этом ожидая, что на смену израильским войскам придут ливанские вооруженные силы, поддерживаемые США. Данон утверждает, что у Израиля нет заинтересованности в постоянной оккупации Ливана.
"Мы были бы очень рады увидеть нормализацию, а в особенности присоединение к Авраамовым соглашениям", - добавил постпред.
Представители Ливана и Израиля 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана, и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем на мероприятии по случаю прощания с верховным лидера Ирана Али Хаменеи заявил, что возможные договоренности с Израилем по Ливану не смогут быть реализованы, поскольку сам процесс переговоров не имеет законных и конституционных оснований. По словам лидера шиитского сопротивления, в обсуждаемом документе даже не фигурирует формулировка об израильском отводе войск, а речь идет лишь о "передислокации", что, как утверждает Касем, фактически означает сохранение контроля Израиля над частью ливанской территории.