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В Иркутске водитель сбил двух детей на переходе и скрылся с места ДТП - РИА Новости, 11.07.2026
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15:49 11.07.2026
В Иркутске водитель сбил двух детей на переходе и скрылся с места ДТП

В Иркутске разыскивают водителя, сбившего двух детей и скрывшегося с места ДТП

© РИА Новости / Максим БогодвидШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутске разыскивают водителя автомобиля Toyota Camry, который сбил двух девочек семи и восьми лет на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
  • Госавтоинспекция Иркутска призывает водителя добровольно явиться в ближайший отдел полиции.
ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Водителя, сбившего на пешеходном переходе двух девочек и скрывшегося с места происшествия, разыскивают в Иркутске, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Водитель автомобиля Toyota Camry в субботу ехал по улице Баумана и сбил двух девочек семи и восьми лет, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина уехал с места ДТП. Детей доставили в больницу.
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"Госавтоинспекция Иркутска разыскивает водителя, который днем 11 июля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов и скрылся. Дорожный инцидент произошел в Ленинском округе областного центра", - написал Кобзев в Максе.
В соцсетях размещены видео с места происшествия. Госавтоинспекция призывает мужчину добровольно явиться в ближайший отдел полиции.
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ПроисшествияИркутскИгорь КобзевToyota Corolla
 
 
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