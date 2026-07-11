В Иркутске водитель сбил двух детей на переходе и скрылся с места ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иркутске разыскивают водителя автомобиля Toyota Camry, который сбил двух девочек семи и восьми лет на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
- Госавтоинспекция Иркутска призывает водителя добровольно явиться в ближайший отдел полиции.
ИРКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Водителя, сбившего на пешеходном переходе двух девочек и скрывшегося с места происшествия, разыскивают в Иркутске, сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Водитель автомобиля Toyota Camry в субботу ехал по улице Баумана и сбил двух девочек семи и восьми лет, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина уехал с места ДТП. Детей доставили в больницу.
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В соцсетях размещены видео с места происшествия. Госавтоинспекция призывает мужчину добровольно явиться в ближайший отдел полиции.