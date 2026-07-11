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Делегация Ирана передала идею Омана по Ормузу в Тегеран, сообщил Axios - РИА Новости, 11.07.2026
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22:51 11.07.2026 (обновлено: 23:06 11.07.2026)
Делегация Ирана передала идею Омана по Ормузу в Тегеран, сообщил Axios

Равид: делегация Ирана передала предложение Омана по Ормузу на рассмотрение

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация Ирана передала идею о создании двух маршрутов для навигации в Ормузском проливе на рассмотрение в Тегеран.
  • Оман предложил создать два маршрута для судоходства в проливе — один на юге через территориальные воды Омана и один на севере — через иранские воды.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Делегация Ирана передала идею о создании двух маршрутов для навигации в Ормузском проливе на рассмотрение в Тегеран, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
Журналист отмечает, что Оман в ходе переговоров предложил создать два маршрута для судоходства в проливе – один на юге через территориальные воды Омана и один на севере - через иранские воды. Ранее об этом же предложении сообщал телеканал CNN.
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"Иранцы не смогли обеспечить одобрение этого предложения на встрече и передали его на внутренние обсуждения в Тегеран", - написал журналист на своей странице в соцсети Х.
Ранее Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.
Иранские власти в начале июня сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.
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