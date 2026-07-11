Делегация Ирана передала идею Омана по Ормузу в Тегеран, сообщил Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ Делегация Ирана передала идею о создании двух маршрутов для навигации в Ормузском проливе на рассмотрение в Тегеран.

Оман предложил создать два маршрута для судоходства в проливе — один на юге через территориальные воды Омана и один на севере — через иранские воды.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Делегация Ирана передала идею о создании двух маршрутов для навигации в Ормузском проливе на рассмотрение в Тегеран, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Журналист отмечает, что Оман в ходе переговоров предложил создать два маршрута для судоходства в проливе – один на юге через территориальные воды Омана и один на севере - через иранские воды. Ранее об этом же предложении сообщал телеканал CNN.

"Иранцы не смогли обеспечить одобрение этого предложения на встрече и передали его на внутренние обсуждения в Тегеран", - написал журналист на своей странице в соцсети Х

Ранее Равид со ссылкой на американских чиновников утверждал, что США требуют от Ирана в субботу признать Ормузский пролив открытым и пообещать прекратить удары по коммерческим судам.

Иранские власти в начале июня сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом. Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.