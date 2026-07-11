Рейтинг@Mail.ru
Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Хаменеи - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 11.07.2026
Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Хаменеи

Лидер Ирана пообещал отомстить за смерть Али Хаменеи и жертв нападения США

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Tasnim News Agency
Моджтаба Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и Ираке.
  • Моджтаба Хаменеи, сын и преемник погибшего, заявил о необходимости отомстить за гибель отца.
ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости. Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и Ираке, за его гибель нужно обязательно отомстить, заявил его сын и преемник на должности верховного лидера Моджтаба Хаменеи.
"Хочу выразить искреннюю признательность за грандиозное и историческое участие десятков миллионов человек в различных городах Ирана и Ирака, в особенности в Тегеране, Куме, Неджефе, Кербеле и Мешхеде", - следует из письменного послания Моджтабы Хаменеи по случаю похорон.
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
СМИ: Иран не станет вести переговоры с США, пока они не изменят подходы
Вчера, 13:17
Лидер Ирана также поклялся обязательно отомстить как за Али Хаменеи, так и за остальных жертв нападения США и Израиля на Иран.
"Клянемся отомстить преступным убийцам за вашу чистую пролитую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн (конфликта в июне 2025 года и военных действий 2026 года - ред.)... Возмездие - требование нашего народа, оно обязательно будет исполнено", - отметил Моджтаба Хаменеи.
Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Его похоронили в родном Мешхеде спустя четыре месяца после гибели.
Мохаммад-Багер Галибаф - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Галибаф заявил о готовности Ирана к тотальной обороне
10 июля, 21:27
 
В миреИракТегеран (город)Али ХаменеиИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала