Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и Ираке.

Моджтаба Хаменеи, сын и преемник погибшего, заявил о необходимости отомстить за гибель отца.

ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости. Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и Ираке, за его гибель нужно обязательно отомстить, заявил его сын и преемник на должности верховного лидера Моджтаба Хаменеи.

"Хочу выразить искреннюю признательность за грандиозное и историческое участие десятков миллионов человек в различных городах Ирана Ирака , в особенности в Тегеране, Куме, Неджефе, Кербеле и Мешхеде", - следует из письменного послания Моджтабы Хаменеи по случаю похорон.

Лидер Ирана также поклялся обязательно отомстить как за Али Хаменеи, так и за остальных жертв нападения США и Израиля на Иран.

"Клянемся отомстить преступным убийцам за вашу чистую пролитую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн (конфликта в июне 2025 года и военных действий 2026 года - ред.)... Возмездие - требование нашего народа, оно обязательно будет исполнено", - отметил Моджтаба Хаменеи.