Лидер Ирана поклялся отомстить за смерть Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и Ираке.
- Моджтаба Хаменеи, сын и преемник погибшего, заявил о необходимости отомстить за гибель отца.
ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости. Десятки миллионов человек приняли участие в похоронах погибшего лидера Ирана Али Хаменеи в Иране и Ираке, за его гибель нужно обязательно отомстить, заявил его сын и преемник на должности верховного лидера Моджтаба Хаменеи.
Лидер Ирана также поклялся обязательно отомстить как за Али Хаменеи, так и за остальных жертв нападения США и Израиля на Иран.
"Клянемся отомстить преступным убийцам за вашу чистую пролитую кровь и кровь всех мучеников этих двух войн (конфликта в июне 2025 года и военных действий 2026 года - ред.)... Возмездие - требование нашего народа, оно обязательно будет исполнено", - отметил Моджтаба Хаменеи.
Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Его похоронили в родном Мешхеде спустя четыре месяца после гибели.
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