Иран заявил о гибели 17 человек из-за последних ударов США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число жертв ударов США по Ирану выросло до 17, более 100 человек пострадали.
- Центральное командование ВС США утверждало, что удары были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости. Число жертв последних ударов США по Ирану выросло до 17, более 100 человек пострадали, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Ранее он сообщал о 14 погибших и 78 пострадавших.
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"В ходе воздушных атак на шесть городов страны 8-9 июля 115 человек получили ранения, среди них две женщины. Проведено 14 операций, 102 человека получили медицинскую помощь и были выписаны. К сожалению, погибли 17 соотечественников, среди них одна женщина", - написал он в соцсети X.
Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Это второй случай обострения конфликта между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий.
При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.