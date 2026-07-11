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Иран заявил о гибели 17 человек из-за последних ударов США - РИА Новости, 11.07.2026
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09:40 11.07.2026 (обновлено: 09:41 11.07.2026)
Иран заявил о гибели 17 человек из-за последних ударов США

Минздрав Ирана заявил о гибели 17 человек из-за последних ударов США

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число жертв ударов США по Ирану выросло до 17, более 100 человек пострадали.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что удары были нанесены в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 11 июл - РИА Новости. Число жертв последних ударов США по Ирану выросло до 17, более 100 человек пострадали, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Ранее он сообщал о 14 погибших и 78 пострадавших.
«

"В ходе воздушных атак на шесть городов страны 8-9 июля 115 человек получили ранения, среди них две женщины. Проведено 14 операций, 102 человека получили медицинскую помощь и были выписаны. К сожалению, погибли 17 соотечественников, среди них одна женщина", - написал он в соцсети X.

Американские военные 8-9 июля осуществили серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
Это второй случай обострения конфликта между Ираном и США после заключения в середине июня меморандума о завершении боевых действий.
При этом президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что прекращение огня более не действует.
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