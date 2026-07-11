Иран заявил о гибели 17 человек из-за последних ударов США

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"В ходе воздушных атак на шесть городов страны 8-9 июля 115 человек получили ранения, среди них две женщины. Проведено 14 операций, 102 человека получили медицинскую помощь и были выписаны. К сожалению, погибли 17 соотечественников, среди них одна женщина", - написал он в соцсети X.