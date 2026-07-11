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В Госдуме рассказали об условиях семейной ипотеки - РИА Новости, 11.07.2026
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02:21 11.07.2026
В Госдуме рассказали об условиях семейной ипотеки

Аксененко: семейная ипотека в России продолжает действовать на прежних условиях

© Shutterstock/FOTODOM / UltraskripРасчет суммы ипотеки на дом
Расчет суммы ипотеки на дом - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Ultraskrip
Расчет суммы ипотеки на дом . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Программа семейной ипотеки в России продолжает действовать на прежних условиях.
  • Льготная ставка по семейной ипотеке сохраняется на уровне 6% для тех, кто соответствует требованиям программы.
  • Возможность приобрести жилье на вторичном рынке по-прежнему определяется действующими критериями и доступна только в отдельных населенных пунктах.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"Вокруг программы "Семейная ипотека" в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными, и можно спокойно планировать покупку жилья, программа продолжает действовать на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки 6% для тех, кто соответствует требованиям программы", - сказал Аксененко.
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По словам парламентария, в качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала.
"Возможность приобрести жилье на вторичном рынке по-прежнему определяется действующими критериями - такая опция доступна только в отдельных населенных пунктах, где практически отсутствует новое строительство", - отметил он.
Депутат добавил, что порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент.
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РоссияАлександр АксененкоГосдума РФЭкономикаИпотекасемейная ипотека
 
 
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