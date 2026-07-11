Молдавия выбрала метод ухудшения жизни в Приднестровье, заявили в МИД ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев считает, что Молдавия использует методы экономического давления и ухудшения жизни граждан Приднестровья.

Переговорный процесс между Молдавией и Приднестровьем находится в глубоком кризисе, встречи представителей Кишинева и Тирасполя не приводят к нужным результатам.

Виталий Игнатьев выразил уверенность в том, что Молдавия вернется к нормальным переговорам, но это будет зависеть от ряда факторов, включая успешность отстаивания прав и интересов Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Молдавия выбрала методы давления и ухудшения жизни граждан Приднестровья, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

"Для Молдовы нужно, с одной стороны, достигать своих целей теми методами, которые они избрали. Они избрали методы навязывания решений, методы экономического давления, методы ухудшения жизни граждан Приднестровья. И одновременно с этим на внешнем уровне демонстрировать, будто бы есть диалог", - сказал Игнатьев в эфире телеканала ТСВ

Глава МИД ПМР отметил, что за последние годы переговорный процесс между Молдавией и Приднестровьем находится в глубоком кризисе. По его словам, встречи представителей Кишинева и Тирасполя не приводят к тем результатам, которые необходимы жителям Приднестровья.

"Эти контакты не приводят к результатам, но создают видимость, тот внешний фон, который позволяет Брюсселю сказать: "Да, смотрите, там есть конфликт, но он решается, он находится в контролируемой фазе". Вот, пожалуйста, прошло семь встреч экспертных рабочих групп и так далее. За этими встречами стоит пустота", - отметил Игнатьев.

По его словам, руководство Молдавии на данном этапе не получило убедительных рекомендаций со стороны внешних партнеров о том, что нужно вести диалог, решать все вопросы цивилизованным путем за столом переговоров.

"Я не сомневаюсь в том, что Молдова вернется за стол переговоров в нормальном ключе, но это во многом будет зависеть от ряда факторов, в том числе и от глобальных, а также в немалой степени от того, насколько успешно мы будем отстаивать права и интересы нашего государства и нашего народа", - добавил Игнатьев.