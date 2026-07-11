Рейтинг@Mail.ru
Власти Гагаузии обвинили Кишинев в давлении на семью Гуцул - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:58 11.07.2026
Власти Гагаузии обвинили Кишинев в давлении на семью Гуцул

Узун: правящая партия Молдавии оказывает беспрецедентное давление на семью Гуцул

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" оказывает психологическое давление на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и членов ее семьи, заявил вице-председатель Исполкома региона Илья Узун.
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) оказывает беспрецедентное психологическое давление на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и членов ее семьи, заявил вице-председатель Исполкома региона (правительство автономии) Илья Узун.
"Вам мало материнских, детских слез, которые вы причинили нашему башкану (главе - ред.) и ее семье? Ваша адекватность и психическое здоровье давно подвергнуты сомнению. То, что вы сделали против Молдовы, этого не умудрилась сделать ни одна власть", - обратился Узун к представителям правящей партии в своем видеообращении, опубликованном на сайте правительства автономии.
Флаги Молдавии и Гагаузии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Парламент Гагаузии призвал власти Молдавии вернуться к диалогу
10 июля, 14:08
Отношения центральных властей Молдавии с руководством автономии остаются напряженными с весны 2023 года, когда на выборах главы Гагаузии победила Гуцул, шедшая при поддержке оппозиционных сил.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
В самой Гагаузии эти действия называют срежиссированным политическим преследованием и давлением на оппозицию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Причастные к делу против Гуцул получили карьерные выгоды, считает ее муж
8 июля, 23:47
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала