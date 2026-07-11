Власти Гагаузии обвинили Кишинев в давлении на семью Гуцул

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) оказывает беспрецедентное психологическое давление на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и членов ее семьи, заявил вице-председатель Исполкома региона (правительство автономии) Илья Узун.

В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.