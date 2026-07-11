Власти Гагаузии обвинили Кишинев в давлении на семью Гуцул

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" оказывает психологическое давление на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и членов ее семьи, заявил вице-председатель Исполкома региона Илья Узун.
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) оказывает беспрецедентное психологическое давление на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул и членов ее семьи, заявил вице-председатель Исполкома региона (правительство автономии) Илья Узун.
"Вам мало материнских, детских слез, которые вы причинили нашему башкану (главе - ред.) и ее семье? Ваша адекватность и психическое здоровье давно подвергнуты сомнению. То, что вы сделали против Молдовы, этого не умудрилась сделать ни одна власть", - обратился Узун к представителям правящей партии в своем видеообращении, опубликованном на сайте правительства автономии.
Отношения центральных властей Молдавии с руководством автономии остаются напряженными с весны 2023 года, когда на выборах главы Гагаузии победила Гуцул, шедшая при поддержке оппозиционных сил.
В августе 2025 года суд первой инстанции приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, ее обвиняли в финансировании ныне запрещенной в Молдавии партии "Шор". Двадцать восьмого мая апелляционная палата Кишинева оставила в силе этот приговор, поэтому власти автономии вправе выбрать также нового руководителя. Оппозиция в Молдавии обвиняет правящую партию "Действие и солидарность", негласным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, в политическом давлении на автономию.
В самой Гагаузии эти действия называют срежиссированным политическим преследованием и давлением на оппозицию.