ВС России поразили резервуары для ГСМ и насосные станции в Одесской области

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ночным ударом ВС РФ в используемых в интересах ВСУ портах Одесской области поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, насосные станции, а также места хранения вооружения и техники, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.

В порту "Черноморск" поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения, в "Южном" - объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.