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ВС России поразили резервуары для ГСМ и насосные станции в Одесской области - РИА Новости, 11.07.2026
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10:02 11.07.2026 (обновлено: 10:25 11.07.2026)
ВС России поразили резервуары для ГСМ и насосные станции в Одесской области

МО: ВС России поразили резервуары для ГСМ и насосные станции в Одесской области

© РИА НовостиБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночным ударом ВС России поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, насосные станции, а также места хранения вооружения и техники в портах Одесской области.
  • Поражены порты "Черноморск", "Южный" и "Измаил", которые являются логистическими узлами для поставки грузов военного назначения для ВСУ.
  • В порту "Измаил" поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ночным ударом ВС РФ в используемых в интересах ВСУ портах Одесской области поражены резервуары для горюче-смазочных материалов, насосные станции, а также места хранения вооружения и техники, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
По информации МО РФ, в ходе удара были поражены расположенные в Одесской области порты "Черноморск", "Южный" и "Измаил", которые являются логистическими узлами для поставки грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ.
В порту "Черноморск" поражены резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения, в "Южном" - объекты инфраструктуры для хранения грузов военного назначения и резервуары с ГСМ.
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"В ходе удара (в порту "Измаил" - ред.) поражены склады ГСМ, наливные эстакады и насосные станции перекачки горючего, места хранения вооружения и военной техники, а также пункты управления портовой инфраструктурой", - говорится в сообщении.
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