Биолог рассказал, когда в Подмосковье начнется обильный урожай грибов

Краткий пересказ от РИА ИИ В подмосковных лесах к середине июля ожидается обильный урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, летних опят, шампиньонов, лисичек и сыроежек.

Лидерами по росту в июле будут лисички и сыроежки.

Высокая влажность в июле способствует червивости грибов, поэтому рекомендуется тщательно осматривать каждый грибной срез.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обильный урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, летних опят, шампиньонов, а также лисичек и сыроежек ожидается в подмосковных лесах к середине июля, при этом высокая влажность способствует червивости, предупредил в беседе с РИА Новости биолог Дмитрий Федоров.

"Богатый грибной урожай начнется к середине июля в подмосковных лесах, в которых в этом (2026 - ред.) году будут обильно расти благородные белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, летние опята и шампиньоны", — сказал биолог.

По его словам, настоящими фаворитами июля считаются лисички и сыроежки, у которых пик активного роста приходится на середину лета.

Федоров добавил, что второй месяц лета отличается высокой влажностью, из-за которой многие благородные грибы, в особенности белые, достаточно быстро поражаются червями.

« "Из-за червей, которые любят полакомиться грибами, рекомендуется тщательно осматривать каждый грибной срез и в случае поражения червями или жуками лучше оставить плодовое тело гриба в лесу", — подчеркнул он.