Биолог рассказал, когда в Подмосковье начнется обильный урожай грибов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковных лесах к середине июля ожидается обильный урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, летних опят, шампиньонов, лисичек и сыроежек.
- Лидерами по росту в июле будут лисички и сыроежки.
- Высокая влажность в июле способствует червивости грибов, поэтому рекомендуется тщательно осматривать каждый грибной срез.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обильный урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, моховиков, летних опят, шампиньонов, а также лисичек и сыроежек ожидается в подмосковных лесах к середине июля, при этом высокая влажность способствует червивости, предупредил в беседе с РИА Новости биолог Дмитрий Федоров.
"Богатый грибной урожай начнется к середине июля в подмосковных лесах, в которых в этом (2026 - ред.) году будут обильно расти благородные белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, летние опята и шампиньоны", — сказал биолог.
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По его словам, настоящими фаворитами июля считаются лисички и сыроежки, у которых пик активного роста приходится на середину лета.
Федоров добавил, что второй месяц лета отличается высокой влажностью, из-за которой многие благородные грибы, в особенности белые, достаточно быстро поражаются червями.
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"Из-за червей, которые любят полакомиться грибами, рекомендуется тщательно осматривать каждый грибной срез и в случае поражения червями или жуками лучше оставить плодовое тело гриба в лесу", — подчеркнул он.
Биолог отметил, что если гриб лишь слегка червивый (пара дырочек), некоторые грибники аккуратно вырезают поврежденные участки и берут остаток, и в таком виде его вполне можно приготовить, но если гриб буквально кишит личинками, выглядит рыхлым, водянистым или уже начал подгнивать, то разумнее не нести его домой.
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