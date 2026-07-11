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Отпуск является основанием для снижения платежей за ЖКУ, заявили в Госдуме - РИА Новости, 11.07.2026
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13:20 11.07.2026 (обновлено: 15:49 11.07.2026)
Отпуск является основанием для снижения платежей за ЖКУ, заявили в Госдуме

Депутат Вольфсон: отпуск является основанием для снижения платежей за ЖКУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКоммунальные платежи
Коммунальные платежи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Коммунальные платежи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней является законным основанием для снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь за вывоз мусора.
  • Перерасчет за вывоз мусора (ТКО) обязаны делать всем, независимо от того, как в регионе начисляется плата — с человека или с квадратного метра.
  • Чтобы вернуть деньги, у гражданина есть право подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения, приложив подтверждающие документы: билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Отъезд в отпуск или на дачу более чем на пять полных дней является законным основанием для снижения платежей за жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь за вывоз мусора, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.
"Многие граждане не знают, что отъезд в отпуск или на дачу — это законное основание снизить платежи за "коммуналку". Механизм четко прописан в постановлении правительства России № 354. Главное условие: вы должны отсутствовать дома более пяти полных дней подряд, не считая дней отъезда и возвращения", — сказал Вольфсон.
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Он отметил, что в первую очередь речь идет о перерасчете за вывоз мусора (ТКО). Депутат напомнил, что с 1 марта 2023 года закрыт правовой пробел: теперь перерасчет обязаны делать всем, независимо от того, как в регионе начисляется плата, — с человека или с квадратного метра.
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"Что касается воды, газа и водоотведения, здесь правило другое: списать плату по нормативу за время отпуска можно только в том случае, если у вас физически нет возможности установить счетчики, а это подтверждено официальным актом. Если счетчики стоят, вы и так заплатите только за то, что потребили. А вот за отопление, содержание жилья и капремонт платить придется в любом случае — эти расходы от вашего присутствия не зависят", — добавил Вольфсон.

По его словам, чтобы вернуть деньги, у гражданина есть право подать заявление до отъезда или в течение 30 дней после возвращения.
"Нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсную организацию и приложить документы: билеты, гостиничные чеки, путевки или справку от председателя садового товарищества", — подытожил парламентарий.
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