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На западе Германии из-за предполагаемой диверсии нарушено движение поездов - РИА Новости, 11.07.2026
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15:34 11.07.2026 (обновлено: 21:03 11.07.2026)
На западе Германии из-за предполагаемой диверсии нарушено движение поездов

Движение поездов между Дюссельдорфом и Кельном нарушено из-за диверсии

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкЖелезная дорога в Германии
Железная дорога в Германии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Железная дорога в Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом нарушено из-за предполагаемой диверсии на железнодорожных путях.
  • Пожар повредил несколько сигнальных кабелей, что привело к остановке движения поездов.
  • Полиция Кельна уже приступила к расследованию случившегося.
БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом на западе Германии нарушено из-за предполагаемой диверсии на железнодорожных путях, ответственность за которую взяла на себя леворадикальная группировка, сообщают агентство DPA и новостной портал Tagesschau.
Железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила ранее о пожаре, возникшем в пятницу утром рядом с железнодорожными путями между Дюссельдорфом и Кельном. По ее данным, огонь повредил несколько сигнальных кабелей, что привело к остановке движения поездов на этом участке. Предполагается, что ремонтные работы продлятся как минимум до конца субботы.
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"Причиной пожара между Дюссельдорфом и Кельном мог стать акт диверсии. Вероятность того, что возгорание на насыпи вдоль железнодорожной линии было вызвано технической неисправностью, считается небольшой", — сообщает DPA со ссылкой на органы безопасности.
По данным агентства, Управление по охране государственной безопасности полиции Кельна уже приступило к расследованию.
Портал Tagesschau, в свою очередь, сообщает со ссылкой на одну из политических платформ, что ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка под названием Kommando Angry Birds.
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