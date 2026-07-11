На западе Германии из-за предполагаемой диверсии нарушено движение поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом нарушено из-за предполагаемой диверсии на железнодорожных путях.
- Пожар повредил несколько сигнальных кабелей, что привело к остановке движения поездов.
- Полиция Кельна уже приступила к расследованию случившегося.
БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом на западе Германии нарушено из-за предполагаемой диверсии на железнодорожных путях, ответственность за которую взяла на себя леворадикальная группировка, сообщают агентство DPA и новостной портал Tagesschau.
Железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила ранее о пожаре, возникшем в пятницу утром рядом с железнодорожными путями между Дюссельдорфом и Кельном. По ее данным, огонь повредил несколько сигнальных кабелей, что привело к остановке движения поездов на этом участке. Предполагается, что ремонтные работы продлятся как минимум до конца субботы.
"Причиной пожара между Дюссельдорфом и Кельном мог стать акт диверсии. Вероятность того, что возгорание на насыпи вдоль железнодорожной линии было вызвано технической неисправностью, считается небольшой", — сообщает DPA со ссылкой на органы безопасности.
По данным агентства, Управление по охране государственной безопасности полиции Кельна уже приступило к расследованию.
Портал Tagesschau, в свою очередь, сообщает со ссылкой на одну из политических платформ, что ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка под названием Kommando Angry Birds.