На западе Германии из-за предполагаемой диверсии нарушено движение поездов

Краткий пересказ от РИА ИИ Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом нарушено из-за предполагаемой диверсии на железнодорожных путях.

Пожар повредил несколько сигнальных кабелей, что привело к остановке движения поездов.

Полиция Кельна уже приступила к расследованию случившегося.

БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом на западе Германии нарушено из-за предполагаемой диверсии на железнодорожных путях, ответственность за которую взяла на себя леворадикальная группировка, сообщают агентство DPA и новостной портал Движение поездов между Кельном и Дюссельдорфом на западе Германии нарушено из-за предполагаемой диверсии на железнодорожных путях, ответственность за которую взяла на себя леворадикальная группировка, сообщают агентство DPA и новостной портал Tagesschau

Железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила ранее о пожаре, возникшем в пятницу утром рядом с железнодорожными путями между Дюссельдорфом и Кельном. По ее данным, огонь повредил несколько сигнальных кабелей, что привело к остановке движения поездов на этом участке. Предполагается, что ремонтные работы продлятся как минимум до конца субботы.

"Причиной пожара между Дюссельдорфом и Кельном мог стать акт диверсии. Вероятность того, что возгорание на насыпи вдоль железнодорожной линии было вызвано технической неисправностью, считается небольшой", — сообщает DPA со ссылкой на органы безопасности.

По данным агентства, Управление по охране государственной безопасности полиции Кельна уже приступило к расследованию.