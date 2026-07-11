Власти Германии выступили с заявлением из-за кризиса в Volkswagen

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Германии не ведут прямых переговоров с руководством Volkswagen по поводу ситуации в компании, но находятся в постоянном контакте с представителями автомобильной промышленности.

Журнал Spiegel сообщил о планах Volkswagen поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года, а газета Bild написала о намерении сократить до 120 тысяч сотрудников.

Представитель минэкономики ФРГ Унград подчеркнула, что планы масштабного сокращения рабочих мест и возможное закрытие заводов Volkswagen стали очередным сигналом глубоких структурных изменений в немецком автопроме.

БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Власти Германии не ведут прямых переговоров с руководством немецкого автоконцерна Volkswagen по поводу ситуации в компании, но находятся в постоянном контакте с представителями автомобильной промышленности, заявили представители минэкономики ФРГ Сюзанне Унград и правительства ФРГ Штеффен Майер.

Журнал Spiegel сообщил ранее о планах Volkswagen поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года. По информации газеты Bild, руководство автоконцерна также намерено сократить до 120 тысяч сотрудников.

"Мы ведем диалог с автомобильной промышленностью, но прямых переговоров нет", - сообщила на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель минэкономики ФРГ Унград.

По ее словам, планы масштабного сокращения рабочих мест и возможное закрытие заводов Volkswagen стали очередным сигналом "глубоких структурных изменений" в немецком автопроме. Она напомнила, что автоиндустрия остается ключевой отраслью для Германии и кабмин ФРГ поддерживает ее трансформацию, в частности в сторону переориентации на выпуск электромобилей.

"Помимо корпоративных решений, не вызывает сомнений, что каждая компания при принятии стратегических решений должна нести ответственность за своих сотрудников. Мы исходим именно из этого", - добавила представитель минэкономики ФРГ.

Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отметил, в свою очередь, что немецкий кабмин постоянно находится на связи с ключевыми игроками автопрома, включая руководство Volkswagen.

"Но о каких-либо конкретных переговорах я сейчас объявить не могу", - сказал Майер.