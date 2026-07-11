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Власти Германии выступили с заявлением из-за кризиса в Volkswagen - РИА Новости, 11.07.2026
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00:39 11.07.2026 (обновлено: 01:08 11.07.2026)
Власти Германии выступили с заявлением из-за кризиса в Volkswagen

В Минэкономики Германии заявили, что не ведут прямых переговоров с Volkswagen

© AP Photo / Michael SohnАвтозавод Volkswagen в Германии
Автозавод Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Автозавод Volkswagen в Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Германии не ведут прямых переговоров с руководством Volkswagen по поводу ситуации в компании, но находятся в постоянном контакте с представителями автомобильной промышленности.
  • Журнал Spiegel сообщил о планах Volkswagen поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года, а газета Bild написала о намерении сократить до 120 тысяч сотрудников.
  • Представитель минэкономики ФРГ Унград подчеркнула, что планы масштабного сокращения рабочих мест и возможное закрытие заводов Volkswagen стали очередным сигналом глубоких структурных изменений в немецком автопроме.
БЕРЛИН, 11 июл - РИА Новости. Власти Германии не ведут прямых переговоров с руководством немецкого автоконцерна Volkswagen по поводу ситуации в компании, но находятся в постоянном контакте с представителями автомобильной промышленности, заявили представители минэкономики ФРГ Сюзанне Унград и правительства ФРГ Штеффен Майер.
Журнал Spiegel сообщил ранее о планах Volkswagen поэтапно закрыть четыре завода в Германии до 2034 года. По информации газеты Bild, руководство автоконцерна также намерено сократить до 120 тысяч сотрудников.
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"Мы ведем диалог с автомобильной промышленностью, но прямых переговоров нет", - сообщила на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель минэкономики ФРГ Унград.
По ее словам, планы масштабного сокращения рабочих мест и возможное закрытие заводов Volkswagen стали очередным сигналом "глубоких структурных изменений" в немецком автопроме. Она напомнила, что автоиндустрия остается ключевой отраслью для Германии и кабмин ФРГ поддерживает ее трансформацию, в частности в сторону переориентации на выпуск электромобилей.
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"Помимо корпоративных решений, не вызывает сомнений, что каждая компания при принятии стратегических решений должна нести ответственность за своих сотрудников. Мы исходим именно из этого", - добавила представитель минэкономики ФРГ.
Заместитель официального представителя правительства ФРГ Штеффен Майер отметил, в свою очередь, что немецкий кабмин постоянно находится на связи с ключевыми игроками автопрома, включая руководство Volkswagen.
"Но о каких-либо конкретных переговорах я сейчас объявить не могу", - сказал Майер.
Глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль призвал ранее создать рабочую группу с участием властей ФРГ, представителей бизнеса и профсоюзов на фоне кризиса немецкой автомобильной отрасли.
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