Боксер Гассиев победил Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россиянин Мурат Гассиев победил немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.

В активе 32-летнего Гассиева стало 34 победы (27 нокаутом) при двух поражениях. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего россиянин был признан полноценным чемпионом WBA. Для 29-летнего Кадиру это поражение стало вторым в профессиональной карьере при 23 победах.