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Боксер Гассиев победил Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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23:31 11.07.2026 (обновлено: 23:34 11.07.2026)
Боксер Гассиев победил Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Гассиев победил Кадиру в Москве и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВечер мирового бокса в Москве
Вечер мирового бокса в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мурат Гассиев победил Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.
  • В активе Гассиева стало 34 победы (27 нокаутом) при двух поражениях.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россиянин Мурат Гассиев победил немца Питера Кадиру и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе.
Поединок в рамках турнира IBA.PRO 19 в Москве завершился победой Гассиева техническим нокаутом в шестом раунде.
В активе 32-летнего Гассиева стало 34 победы (27 нокаутом) при двух поражениях. 26 июня экс-абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик заявил об отказе от чемпионских титулов, после чего россиянин был признан полноценным чемпионом WBA. Для 29-летнего Кадиру это поражение стало вторым в профессиональной карьере при 23 победах.
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