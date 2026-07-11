"Ростов" обыграл "Краснодар" в предсезонном матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Краснодар" в товарищеском матче на предсезонном сборе со счетом 4:3.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Краснодар" в матче на предсезонном сборе.
Товарищеская встреча прошла на стадионе академии "быков" и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, у которых мячи забили Тимур Сулейманов (22-я и 37-я минуты), Иван Комаров (27) и Егор Голенков (102). В составе "Краснодара" отличились Лукас Оласа (57), Даниил Уткин (64) и Хуан Боселли (82).
"Ростов" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля выездным матчем с "Оренбургом", "Краснодар" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".