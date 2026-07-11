"Акрон" подписал новый контракт с Марадишвили сроком на три года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном» на три года.
- Гендиректор «Акрона» отметил, что качества Марадишвили соответствуют требованиям системы игры клуба.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским "Акроном", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт Марадишвили рассчитан на три года, в новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером.
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"Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтвержденным уровнем мастерства. С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твердое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры", - сказал гендиректор "Акрона" Константин Клюшев.
Марадишвили 26 лет, он перешел в "Акрон" из московского "Локомотива" в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за "красно-черных" во всех турнирах.
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