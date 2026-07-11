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"Акрон" подписал новый контракт с Марадишвили сроком на три года - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
10:18 11.07.2026
"Акрон" подписал новый контракт с Марадишвили сроком на три года

Марадишвили подписал новый контракт с "Акроном" сроком на три года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонстантин Марадишвили
Константин Марадишвили - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Марадишвили. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским «Акроном» на три года.
  • Гендиректор «Акрона» отметил, что качества Марадишвили соответствуют требованиям системы игры клуба.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник Константин Марадишвили подписал новый контракт с тольяттинским "Акроном", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт Марадишвили рассчитан на три года, в новом сезоне он будет выступать под 22-м игровым номером.
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"Несмотря на то, что прошлый сезон не в полной мере раскрыл потенциал Константина, мы рассматриваем его как игрока с бесспорно подтвержденным уровнем мастерства. С приходом главного тренера Срджана Благоевича у нас возникло обоюдное твердое желание продолжить сотрудничество. Специалисты нового штаба отметили, что качества хавбека подходят под требования системы игры", - сказал гендиректор "Акрона" Константин Клюшев.
Марадишвили 26 лет, он перешел в "Акрон" из московского "Локомотива" в августе 2025 года и сыграл 19 матчей за "красно-черных" во всех турнирах.
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