Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, содержащие новые детали массовых безжалостных убийств мирных польских граждан украинскими националистами в 1943-1945 годах.

В документах упоминается Дмитрий Купяк по прозвищу «Клей», который после войны сбежал в Канаду, где стал владельцем ресторана в городе Торонто.

Следствием установлено, что бандой «Клея» было убито более 200 мирных граждан, в том числе поляков, в большинстве женщин и детей.

МИД СССР направлял ноты канадскому правительству о выдаче Купяка как государственного преступника, но получил отрицательные ответы.

В сообщении ФСБ отмечается, что в наши дни наблюдаются попытки обелить преступления украинских националистов, а также приводятся примеры прославления Купяка на его родине.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, содержащие новые детали массовых безжалостных убийств мирных польских граждан, в том числе детей, украинскими националистами в 1943-1945 годах.

В субботу исполняется 83 года со дня кульминации Волынской резни - массового геноцида мирного польского населения Волыни, устроенного украинскими националистами в годы Второй мировой войны.

Со второй половины 1943 года украинские националисты приступили к этническим чисткам и на территории Восточной Галиции (в настоящее время – Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области ), где зверства в отношении польского населения продолжались вплоть до осени 1945 года. Активную роль в осуществлении геноцида сыграла "Служба безпеки" (Служба безопасности) Организации украинских националистов (ОУН) *. Подразделения "Службы безпеки" - "боевки" (боевые группы) не щадили ни стариков, ни женщин, ни детей.

В ходе освобождения Украины частями Красной армии от немецких оккупантов и их пособников активную борьбу с бандами боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии" (УПА)* вели органы советской военной контрразведки "Смерш". После выхода советских войск за пределы территории СССР тяжесть этой борьбы легла на воссозданные органы НКВД-НКГБ Украинской ССР. В результате их работы в 1944-1947 годах многие оуновцы были арестованы и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Вместе с тем, отдельным виновникам карательных акций удалось избежать возмездия. Некоторые из них скрывались на территории СССР под чужими или вымышленными именами и биографиями, другие сбежали за границу, растворившись в потоке репатриантов. Розыск и привлечение к ответственности этой категории лиц вели сотрудники территориальных управлений Комитета государственной безопасности (КГБ) при Совете министров Украинской ССР.

Одним из результатов этой работы стало издание в 1964 году ныне рассекреченного справочника "Список установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников".

"Злодеяния перечисленных здесь лиц впечатляют своей жестокостью, но один из фигурантов превзошел остальных", - отмечается в сообщении ФСБ. Речь идет о некоем Дмитрии Купяке по прозвищу "Клей", 1918 года рождения, уроженце села Яблоновка Львовской области. После войны Купяк сбежал в Канаду, где стал владельцем ресторана в городе Торонто.

Кровавый счет

В августе 1964 года прокуратура Украинской ССР и КГБ при СМ УССР направили совместную докладную записку в Москву, председателю КГБ при Совмине СССР и генеральному прокурору СССР о расследовании преступлений, совершенных в 1944-1945 годах боевиками "Службы безпеки" ОУН на территории Львовской области под командованием Купяка.

Состоя в ОУН, Купяк в период немецкой оккупации западных областей Украины и после изгнания гитлеровцев с территории Львовской области совершил ряд террористических актов в селах Каменка-Бугского, Бродовского, Золочевского районах, городах Львове и Буске, чинил массовые зверские расправы над советско-партийными активистами, военнослужащими и мирными советскими гражданами, в том числе над женщинами, детьми и стариками, занимаясь грабежом их имущества, говорилось в документе. При этом сообщалось, что в октябре 1945 года Купяк по документам на имя переселенца Владислава Бродзяка выехал в Польскую Народную Республику, а оттуда бежал в ФРГ и затем в Канаду.

Следствие по делу в отношении Купяка вели сотрудники Управления КГБ при СМ УССР по Львовской области.

В ходе следственных мероприятий были также установлены оставшиеся в живых участники боевки "Службы безпеки" краевого "провода" (правления) ОУН, возглавляемой Купяком: Владимир Олейник (кличка "Голодомор"), Андрей Мороз ("Байрак"), Степан Чучман ("Береза"), Павел Чучман ("Бенито") и Петр Смага ("Заяц").

"В ходе расследования по настоящему делу установлено, что бандой "Клея" было убито: при непосредственном участии Олейника В.И. – 68 человек советских граждан, Мороз А.П. – 59 человек, Чучмана П.З. – 49 человек, Чучмана С.И. – 35 человек, Смаги П.А. – 33 советских гражданина, а также при их непосредственном участии сожжено село Адамы Бродовского района, насчитывавшее до 300 дворов", - сообщалось в документе.

Советские чекисты скрупулезно собрали сведения о зверствах бандитов из ОУН*-УПА*.

"Произведенным по делу расследованием установлено: 16 мая 1944 года Чучман П.З., Олейник В.И., Мороз А.П. и другие бандиты под руководством бандглаваря Купяка Д.Г. совершили нападение на село Купча Бусского района Львовской области, во время которого убили 3 человека местных жителей только за то, что они по национальности были поляками, а также разграбили их имущество", - указывалось в документах КГБ.

Позже, 17 августа 1944 года, Олейник, Мороз, Чучман и другие бандиты, возглавляемые Купяком, совершили налет на село Грабово Бусского района Львовской области, во время которого убили и заживо сожгли в сарае 9 женщин и детей, в том числе трех детей в возрасте от пяти до 11 лет. В целом, было установлено, что указанные бандиты под руководством Купяка в течение 1944-1945 годов убили и зверски замучили более 200 мирных граждан, в том числе поляков, в большинстве женщин и детей.

Министерство иностранных дел СССР в 1964 и 1965 годах направляло ноты канадскому правительству о выдаче Купяка как государственного преступника, однако оба раза были получены отрицательные ответы.

Памятная табличка в честь убийцы

"В наши дни наблюдаются попытки обелить преступления украинских националистов: их деяния старательно ретушируют, а масштаб злодеяний намеренно преуменьшают", - отмечается в сообщении ФСБ.

Так, на соответствующей странице в интернет-энциклопедии "Википедия" биография Купяка представлена так, что из заурядного убийцы он превратился в "борца за независимость Украины" и добропорядочного канадского "бизнесмена и мецената", добавили в российской спецслужбе.

"На его родине в Яблуновке по решению местных властей сельской школе присвоено имя Дмитрия Купяка, на доме, в котором он родился – установлена памятная табличка, а лучшие воспитанники Буской гимназии получают стипендию имени убийцы, грабителя и садиста Дмитрия Купяка", - отметили в ФСБ.

Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Кульминацией Волынской резни стали события 11 июля 1943 года, когда в один день нападению украинских боевиков подверглись порядка 150 польских деревень. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Причем оуновцы казнили и мирных украинцев, которые не желали поддерживать бандитов и вставать в их ряды.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.

В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН также могут перезахоронить. После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла.