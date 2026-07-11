Фидан призвал Украину поддержать договоренности Анкориджа

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина должна поддержать договоренности между Россией и США, достигнутые в Анкоридже, для успешного урегулирования конфликта.

Он подчеркнул, что для достижения мира необходимо участие обеих сторон, а не только односторонние обязательства.

АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Украина для успешного продвижения к соглашению по урегулированию конфликта должна поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию Украина для успешного продвижения к соглашению по урегулированию конфликта должна поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию The National

Глава турецкого МИД напомнил, что в июне посетил Россию , где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым , представителями разведывательных и силовых структур, а также был принят президентом России Владимиром Путиным в Казани. По словам Фидана, подобные встречи проходят ежегодно и посвящены как двусторонним отношениям, так и региональным вопросам, включая ситуацию на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

Министр отметил, что во время встречи с ним российский лидер подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым в ходе переговоров лидеров РФ и США на Аляске. Вместе с тем, по его словам, односторонних обязательств недостаточно для достижения мира.

"(Российская сторона - ред.) придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое", — заявил Фидан, добавив, что успешное продвижение к соглашению возможно только при готовности Украины также поддержать соответствующие договоренности.