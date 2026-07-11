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Фидан призвал Украину поддержать договоренности Анкориджа - РИА Новости, 11.07.2026
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16:49 11.07.2026
Фидан призвал Украину поддержать договоренности Анкориджа

Фидан призвал Украину поддержать договоренности, достигнутые в Анкоридже

© Фото : представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина должна поддержать договоренности между Россией и США, достигнутые в Анкоридже, для успешного урегулирования конфликта.
  • Он подчеркнул, что для достижения мира необходимо участие обеих сторон, а не только односторонние обязательства.
АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Украина для успешного продвижения к соглашению по урегулированию конфликта должна поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности между Россией и США, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью изданию The National.
Глава турецкого МИД напомнил, что в июне посетил Россию, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, представителями разведывательных и силовых структур, а также был принят президентом России Владимиром Путиным в Казани. По словам Фидана, подобные встречи проходят ежегодно и посвящены как двусторонним отношениям, так и региональным вопросам, включая ситуацию на Южном Кавказе, Ближнем Востоке и конфликт на Украине.
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Министр отметил, что во время встречи с ним российский лидер подтвердил приверженность договоренностям, достигнутым в ходе переговоров лидеров РФ и США на Аляске. Вместе с тем, по его словам, односторонних обязательств недостаточно для достижения мира.
"(Российская сторона - ред.) придерживается достигнутых договоренностей. Но для танго нужны двое", — заявил Фидан, добавив, что успешное продвижение к соглашению возможно только при готовности Украины также поддержать соответствующие договоренности.
В Анкоридже 15 августа 2025 года состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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