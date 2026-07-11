"Вслед за Украиной". Европа готовится к конфликту с Россией по всему миру

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. ЕС вступает в новый этап милитаризации. Страны НАТО обновят арсеналы на десятки миллиардов долларов, готовясь к сокращению военного присутствия США в Старом Свете. На что собрались перевооружаться — в материале РИА Новости.

Ставка на массовость

В этом году европейские государства НАТО вместе с Канадой вышли на уровень четыре процента ВВП по оборонным расходам, сообщил генсек альянса Марк Рютте. Впрочем, по его словам, ключевая задача в ближайшей перспективе — не просто дальнейшее увеличение военных бюджетов, а наращивание производства вооружений и техники.

"Гул машин должен превратиться в рев", — подчеркнул он.

© AP Photo / Virginia Mayo Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте © AP Photo / Virginia Mayo Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Милитаризацию оправдывают перераспределением американских войск. Новое оружие в надлежащем количестве должно возместить снижение прямого участия Вашингтона в обеспечении безопасности континента.

"Европа способна это компенсировать", — отметил на недавнем саммите в Анкаре американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Он также доложил, что план передислокации войск в другие регионы уже готов.

И дал союзникам ряд советов. Основное препятствие быстрого перевооружения — не ограниченность производственных мощностей, а европейский бюрократизм, затягивающий процедуры сертификации, закупок и освоения передовых образов, указал адмирал.

Кроме того, вместо ориентации на "совершенное" оружие следует сосредоточиться на более простых, но массовых системах. К этому выводу его подтолкнул украинский конфликт.

© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва © Фото : U.S. Army / Elena Baladelli Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва

Парадная дверь

Как сообщала газета Bild, в Вашингтоне не хотят предоставлять НАТО современные самолеты-заправщики KC-46 и разведывательные дроны дальнего действия.

Это косвенно подтвердилось на саммите в Анкаре, где Драгоне рекомендовал Европе освоить ряд ключевых военных компетенций США, включая самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточное оружие большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Наращивание вооружений и поиск альтернатив американским образцам были главными темами форума оборонной промышленности, проведенного также на полях саммита. Рютте призвал западный ВПК показать России, КНДР, Китаю, Ирану, "военно-промышленную революцию НАТО" и хорошо заработать на этом.

© AP Photo / Hussein Malla Саммит НАТО в Анкаре © AP Photo / Hussein Malla Саммит НАТО в Анкаре

В Анкаре заключили соглашения и инвестиционные сделки на общую сумму не менее 50 миллиардов долларов.

В частности, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS Boeing E-3A заменят на десяток шведско-канадских SAAB GlobalEye, собранных на базе бизнес-джета Bombardier Global 6000, заправщики — на французский Airbus A330 Multi Role Tanker Transport.

Также Airbus соберет для Европы 12 самолетов для круглосуточного наблюдения за морем.

С 2027-го в альянсе планируют изготавливать четыре миллиона артиллерийских снарядов в год. Два десятка стран в течение ближайших пяти лет в рамках инициативы Drone Edge вложат 40 миллиардов долларов в производство БПЛА и средств борьбы с ними. Процесс закупок оптимизируют, создав "службу одного окна" под названием "Парадная дверь НАТО".

© Фото : U.S. Army / Pierre Courtejoie Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS НАТО © Фото : U.S. Army / Pierre Courtejoie Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS НАТО

Рютте подчеркнул, что надо "восполнить арсеналы", опустошенные на Украине, и "выпускать оружия больше, чем оппоненты".

Без США никуда

"Мы также более справедливо распределяем нагрузку в альянсе. Мы избавляемся от односторонней зависимости", — сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам саммита. И поддержал требование США увеличить расходы на оборону, упомянув окончание "халявы".

Частично проблему решат переносом производственных мощностей. Ведущие военные компании США согласились на это. Новая "система заводов" покроет всю Европу, с конвейера станут сходить танки Abrams, ракеты AMRAAM и ATACMS, а также комплексы Stinger.

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson Ракеты ATACMS © AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson Ракеты ATACMS

В Анкаре американцы заключили с европейцами сделок на три миллиарда долларов. Так, помимо всего прочего, Lockheed Martin создаст в Европе предприятие по обслуживанию ракетных комплексов Patriot.

Берлин договорился с Вашингтоном о приобретении и размещении на территории Германии крылатых ракет Tomahawk. Дания, Финляндия, Германия и Норвегия закупятся беспилотниками MQ-4C Triton — для поддержки операции в Арктике и на Крайнем Севере.

Против кого — об этом говорится прямо.

"Китай и Россия усиливают позиции в Арктике. Поэтому крайне важно, чтобы альянс действовал сообща и не допустил этого", — заявил Рютте. В итоговой декларации Москва вновь обозначена как "долгосрочная угроза".

Впрочем, пишет The Telegraph, только страны с наиболее высокими военными расходами могут рассчитывать на расположение Вашингтона и приоритет при приобретении американского оружия. Именно поэтому Мерц так стремится выйти на требуемые пять процентов ВВП раньше 2035-го.