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Евпатория и Саки в Крыму остаются без электроснабжения - РИА Новости, 11.07.2026
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12:44 11.07.2026
Евпатория и Саки в Крыму остаются без электроснабжения

"Крымэнерго": Евпатория и Саки остаются без электроснабжения

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городском округе Евпатория, городе Саки и Сакском районе отсутствует электроснабжение.
  • ГУП «Крымэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Евпатория и Саки и близлежащие районы в Крыму остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в субботу ГУП "Крымэнерго".
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"В связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в городском округе Евпатория, городе Саки, Сакском районе", - говорится в сообщении компании в соцсетях.

Ранее в "Крымэнерго" сообщили о проведении работ над устранением аварий в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и четырех районах на севере Крыма.
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ЕвпаторияСаки (Крым)Республика КрымКрымэнергоРоссия
 
 
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