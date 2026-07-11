Евпатория и Саки в Крыму остаются без электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городском округе Евпатория, городе Саки и Сакском районе отсутствует электроснабжение.
- ГУП «Крымэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Евпатория и Саки и близлежащие районы в Крыму остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в субботу ГУП "Крымэнерго".
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"В связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в городском округе Евпатория, городе Саки, Сакском районе", - говорится в сообщении компании в соцсетях.
Ранее в "Крымэнерго" сообщили о проведении работ над устранением аварий в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и четырех районах на севере Крыма.