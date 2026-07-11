Краткий пересказ от РИА ИИ
- Euractiv сравнивает Евросоюз с разваливающейся футбольной командой, которая стремительно стареет.
- Издание отмечает, что ведущие страны Евросоюза, Германия и Франция, выступают ниже своего уровня, а их лидеры потеряли общественную поддержку.
- Euractiv считает, что попытки Европы соперничать с Россией, Китаем и США через ужесточение мер не подкреплены ясным планом экономического возрождения.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейское издание Euractiv сравнило Евросоюз с разваливающейся футбольной командой, в которой лучшие "игроки" выдают слабый результат, добавление новых - проблематично, а вся "сборная" стремительно стареет.
Европейская элита ошиблась, поддержав Киев, заявил Додик
10 июля, 01:06
Продолжая аналогию, Euractiv отмечает, что "тренеры" сборной - канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон - потеряли общественную поддержку, подобно тому, как тренеры на перерыве в раздевалке - уважение своих команд. Европа пробует различные "построения" от веймарского треугольника и групп E5 (Европейская группа пяти) и E6 до классической франко-германской оси, но все тщетно.
"Разные очевидные решения также недоступны. Подписание новых игроков - Украины, Молдавии или даже крошечной Черногории - политически и технически сложно. Омоложение сборной молодой (иммигрантской) кровью политически невозможно", - подчеркивает издание.
Кроме того, если решить вкладывать в игроков крупные госинвестиции для придания им сил, то это будет безответственно с финансовой точки зрения. Если же отправить "тренеров" в отставку, то на их место, вероятно, придут те, что будут еще хуже, считает автор публикации.
По мнению Euractiv, Европа пытается соперничать с Россией, Китаем и США через принятие более жестких мер: сокращение бюрократии, увеличение расходов на оборону и введение чрезмерных сборов.
"Однако четко так и не объясняется, как именно эта смесь дерегулирования, милитаризма и протекционизма должна подстегнуть экономическое возрождение Европы", - пишет издание.
В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.