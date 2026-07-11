Краткий пересказ от РИА ИИ Euractiv сравнивает Евросоюз с разваливающейся футбольной командой, которая стремительно стареет.

Издание отмечает, что ведущие страны Евросоюза, Германия и Франция, выступают ниже своего уровня, а их лидеры потеряли общественную поддержку.

Euractiv считает, что попытки Европы соперничать с Россией, Китаем и США через ужесточение мер не подкреплены ясным планом экономического возрождения.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Европейское издание Euractiv сравнило Евросоюз с разваливающейся футбольной командой, в которой лучшие "игроки" выдают слабый результат, добавление новых - проблематично, а вся "сборная" стремительно стареет.

"Если подумать... то поразительно, как сильно сегодняшняя Европа напоминает не справляющуюся футбольную команду... Ведь сборная Евросоюза из 450 миллионов граждан стремительно стареет. Ее звездные игроки, Германия и Франция, выступают намного ниже своего уровня", - пишет издание

Продолжая аналогию, Euractiv отмечает, что "тренеры" сборной - канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон - потеряли общественную поддержку, подобно тому, как тренеры на перерыве в раздевалке - уважение своих команд. Европа пробует различные "построения" от веймарского треугольника и групп E5 (Европейская группа пяти) и E6 до классической франко-германской оси, но все тщетно.

"Разные очевидные решения также недоступны. Подписание новых игроков - Украины, Молдавии или даже крошечной Черногории - политически и технически сложно. Омоложение сборной молодой (иммигрантской) кровью политически невозможно", - подчеркивает издание.

Кроме того, если решить вкладывать в игроков крупные госинвестиции для придания им сил, то это будет безответственно с финансовой точки зрения. Если же отправить "тренеров" в отставку, то на их место, вероятно, придут те, что будут еще хуже, считает автор публикации.

По мнению Euractiv, Европа пытается соперничать с Россией, Китаем и США через принятие более жестких мер: сокращение бюрократии, увеличение расходов на оборону и введение чрезмерных сборов.

"Однако четко так и не объясняется, как именно эта смесь дерегулирования, милитаризма и протекционизма должна подстегнуть экономическое возрождение Европы", - пишет издание.