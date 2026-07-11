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"Спасательный круг". В ЕС выступили с неожиданным признанием о России - РИА Новости, 11.07.2026
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16:19 11.07.2026 (обновлено: 20:55 11.07.2026)
"Спасательный круг". В ЕС выступили с неожиданным признанием о России

Издание IFQ назвало Россию единственным спасательным кругом для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европе необходимо восстановить отношения с Россией, чтобы спасти свою экономику, пишет итальянский журналист Энрико Граццини.
  • Европейские страны продолжают вредить себе, усугубляя зависимость от США и закупая американский газ по более высоким ценам, чем российский.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Европе необходимо восстановить отношения с Россией, чтобы спасти свою экономику, пишет итальянский журналист Энрико Граццини в статье для IL Fatto Quotidiano.
"Европа по-прежнему придерживается ошибочной стратегии, то есть усугубляет конфронтацию с Россией, которая, напротив, может стать незаменимым союзником", — говорится в публикации.
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По мнению автора статьи, все правительства европейских стран "неразумно продолжают вредить самим себе", так как усугубляют свою зависимость от Соединенных Штатов, в том числе закупая американский газ по ценам, значительно превышающим российские. Как отметил Граццини, это "настоящий образец слабоумия и недальновидности".
"Россия — единственная мировая сверхдержава, с которой Европа могла бы легко играть на равных, вести бизнес и восстановить свою ослабленную экономику. Россия — единственный спасательный круг для Европы", — резюмируется в материале.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026-го по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы энергоресурсов, — он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В России заявляли, что те, кто отказался покупать российские уголь, нефть и газ, все равно будут приобретать их через посредников, но уже гораздо дороже.
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