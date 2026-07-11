В США предупредили Украину после слов Трампа на встрече с Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос считает, что разрешение на производство Patriot не поможет Украине выиграть конфликт.
- По его мнению, для запуска производства в нужных масштабах потребуются годы, кроме того, нужно принять во внимание непрекращающиеся воздушные удары.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Разрешение на производство на Patriot, о котором говорил американский президент Дональд Трамп, не спасет киевские власти, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Лицензионная схема Patriot имеет смысл как часть мирного соглашения, но она не поможет Украине выиграть войну", — говорится в публикации.
"Лицензионная схема Patriot имеет смысл как часть мирного соглашения, но она не поможет Украине выиграть войну", — говорится в публикации.
Он добавил, что для запуска производства в нужных масштабах потребуются годы, кроме того, нужно принять во внимание непрекращающиеся воздушные удары.
В среду глава Белого дома встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем ПВО.
В среду глава Белого дома встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем ПВО.