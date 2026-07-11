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В США предупредили Украину после слов Трампа на встрече с Зеленским - РИА Новости, 11.07.2026
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15:44 11.07.2026
В США предупредили Украину после слов Трампа на встрече с Зеленским

Эпископос: Украина получит лицензию на Patriot как часть мирного соглашения

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос считает, что разрешение на производство Patriot не поможет Украине выиграть конфликт.
  • По его мнению, для запуска производства в нужных масштабах потребуются годы, кроме того, нужно принять во внимание непрекращающиеся воздушные удары.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Разрешение на производство на Patriot, о котором говорил американский президент Дональд Трамп, не спасет киевские власти, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

"Лицензионная схема Patriot имеет смысл как часть мирного соглашения, но она не поможет Украине выиграть войну", — говорится в публикации.
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Он добавил, что для запуска производства в нужных масштабах потребуются годы, кроме того, нужно принять во внимание непрекращающиеся воздушные удары.

В среду глава Белого дома встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем ПВО.
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