В США предупредили Украину после слов Трампа на встрече с Зеленским

Он добавил, что для запуска производства в нужных масштабах потребуются годы, кроме того, нужно принять во внимание непрекращающиеся воздушные удары.



В среду глава Белого дома встретился с главой киевского режима на полях саммита НАТО в Анкаре. На переговорах американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на изготовление систем ПВО.