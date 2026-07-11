ВСУ нанесли удары по зданию котельной и магазину в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удары по зданию котельной в Энергодаре, выведя его оборудование из строя.
- Также атакован продуктовый магазин, поврежден автомобиль доставки, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли удары по зданию котельной и продуктовому магазину в Энергодаре, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.
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"Ранним утром ВСУ нанесли удары по городу. Первая цель — здание котельной. В результате попадания оборудование котельной выведено из строя, повреждены фасад и кровля. Возгорания удалось избежать, но сам факт целенаправленного удара по объекту теплоснабжения говорит о том, что враг пытается оставить город без тепла и света", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Вторая атака, по его словам, была направлена на объект продовольственного снабжения — продуктовый магазин.
"Поврежден автомобиль доставки продуктов питания. Пострадавших нет. Никто не погиб и не ранен", - подчеркнул глава города.
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