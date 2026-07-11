Появились подробности о туристе, умершем во время спуска с Эльбруса

НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Турист, который скончался в субботу во время спуска с Эльбруса, был гражданином Малайзии, его тело эвакуировали с горы, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"На горе Эльбрус (высота 4900 метров) группа незарегистрированных альпинистов из четырех человек при спуске с вершины попросила о помощи. Один из участников восхождения, 48-летний альпинист из Малайзии, скончался при спуске", - говорится в сообщении.