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Появились подробности о туристе, умершем во время спуска с Эльбруса - РИА Новости, 11.07.2026
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16:39 11.07.2026
Появились подробности о туристе, умершем во время спуска с Эльбруса

Турист из Малайзии умер во время спуска с Эльбруса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛюди на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарской республике
Люди на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарской республике - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Люди на склоне Эльбруса в Кабардино-Балкарской республике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турист из Малайзии умер во время спуска с Эльбруса.
  • Спасатели эвакуировали тело погибшего и передали его следственно-оперативной группе.
НАЛЬЧИК, 11 июл - РИА Новости. Турист, который скончался в субботу во время спуска с Эльбруса, был гражданином Малайзии, его тело эвакуировали с горы, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее региональное СУ СК РФ сообщило, что организовало проверку по факту смерти туриста, которому стало плохо при спуске с Эльбруса. По его данным, группа из четырех человек в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус. На обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и скончался.
"На горе Эльбрус (высота 4900 метров) группа незарегистрированных альпинистов из четырех человек при спуске с вершины попросила о помощи. Один из участников восхождения, 48-летний альпинист из Малайзии, скончался при спуске", - говорится в сообщении.
Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России эвакуировали тело туриста и передали следственно-оперативной группе.
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ЭльбрусРоссияМалайзияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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