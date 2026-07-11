В КБР проверят обстоятельства смерти туриста при спуске с Эльбруса

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"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту смерти туриста на горе Эльбрус. По предварительным данным, 11 июля 2026 года группа из четырех туристов в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус. На обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и скончался", - говорится в сообщении.