В КБР проверят обстоятельства смерти туриста при спуске с Эльбруса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кабардино-Балкарии организовали доследственную проверку после смерти туриста на Эльбрусе.
- 11 июля группа из четырех туристов в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус, на обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и умер.
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии организовали проверку по факту смерти туриста, которому стало плохо при спуске с Эльбруса, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
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"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту смерти туриста на горе Эльбрус. По предварительным данным, 11 июля 2026 года группа из четырех туристов в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус. На обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и скончался", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, тело туриста спускают с горы, угрозы жизни и здоровью других участников группы нет.
"Следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего", - отметили в следственном управлении.