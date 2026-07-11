Рейтинг@Mail.ru
В КБР проверят обстоятельства смерти туриста при спуске с Эльбруса - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 11.07.2026
В КБР проверят обстоятельства смерти туриста при спуске с Эльбруса

В КБР проверят обстоятельства смерти туриста во время спуска с Эльбруса

© РИА Новости / Ольга ТузоваЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Ольга Тузова
Эльбрус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кабардино-Балкарии организовали доследственную проверку после смерти туриста на Эльбрусе.
  • 11 июля группа из четырех туристов в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус, на обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и умер.
НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии организовали проверку по факту смерти туриста, которому стало плохо при спуске с Эльбруса, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
«

"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту смерти туриста на горе Эльбрус. По предварительным данным, 11 июля 2026 года группа из четырех туристов в сопровождении двух гидов осуществила восхождение на Эльбрус. На обратном пути один из участников группы почувствовал недомогание и скончался", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, тело туриста спускают с горы, угрозы жизни и здоровью других участников группы нет.
"Следователями устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего", - отметили в следственном управлении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В КБР один альпинист погиб, еще один пострадал, сорвавшись с горы
10 июля, 16:39
 
ЭльбрусРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала