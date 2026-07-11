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В Египте 14 человек пострадали при сходе с рельсов вагона поезда - РИА Новости, 11.07.2026
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17:46 11.07.2026
В Египте 14 человек пострадали при сходе с рельсов вагона поезда

В Египте 14 человек пострадали при сходе вагона поезда с рельсов

© Фото : соцсетиПоследствия схода с рельсов вагона поезда к северу от Каира, Египет
Последствия схода с рельсов вагона поезда к северу от Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : соцсети
Последствия схода с рельсов вагона поезда к северу от Каира, Египет
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырнадцать граждан Египта пострадали при сходе с рельсов вагона поезда недалеко от города Эль-Махалла.
  • Аварийные бригады отправились на место происшествия для ликвидации последствий инцидента.
ДОХА, 11 июл - РИА Новости. Четырнадцать граждан Египта пострадали в результате схода с рельсов вагона поезда недалеко от города Эль-Махалла к северу от египетской столицы Каира, говорится в заявлении местного управления железных дорог.
"Первый за локомотивом вагон сошел с рельсов во время прибытия пассажирского поезда на станцию ​​Махалла-Рох поблизости от города Танта, что привело к получению пассажирами травм легкой степени тяжести", - отметило управление.
На место происшествия отправились аварийные бригады с необходимой техникой для ликвидации последствий инцидента и скорейшего восстановления нормального движения поездов.
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