Дело убийцы россиянки в Хургаде рассмотрят повторно

Краткий пересказ от РИА ИИ Уголовный суд провинции Красное море приговорил к смертной казни египетского гражданина, обвиняемого в ограблении и убийстве россиянки Светланы Медведевой в Хургаде.

Обвиняемый может опротестовать решение в Апелляционном суде по уголовным делам.

Приговор будет считаться обязательным к исполнению только после прохождения этапов апелляции и утверждения высшей меры наказания Кассационным судом.

КАИР, 11 июл - РИА Новости. Смертный приговор обвиняемому в умышленном убийстве россиянки в Хургаде не является окончательным, теперь дело должно быть рассмотрено Апелляционным судом по уголовным делам, сообщил РИА Новости бывший декан юридического факультета Каирского университета Махмуд Кубейш.

Как передавал корреспондент РИА Новости, уголовный суд провинции Красное море 6 июля приговорил к смертной казни египетского гражданина, обвиняемого в ограблении и жестоком убийстве россиянки Светланы Медведевой в египетском курортном городе Хургада.

"Обвиняемый может опротестовать решение в Апелляционном суде по уголовным делам. При этом прокуратура обязана подготовить заключение и представить его суду в любом случае, независимо от наличия апелляции, так как при вынесении смертного приговора эта процедура является обязательной", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если апелляция будет отклонена, то у подсудимого на следующем этапе есть право подать жалобу в Кассационный суд. В этом случае прокуратура также обязана подготовить заключение.

Приговор будет считаться обязательным к исполнению только после прохождения этих этапов, в частности, утверждения высшей меры наказания Кассационным судом, пояснил эксперт.

Согласно материалам дела, обвиняемый 31-летний Мухаммед Бадави 9 октября 2025 года проник в квартиру россиянки, которая была не заперта, с целью ограбления. Россиянка оказала сопротивление, но он избил ее и зарезал с помощью лезвия, которое принес с собой. Бадави украл деньги и мобильный телефон, принадлежавшие жертве. Тело погибшей обнаружили охранники здания.