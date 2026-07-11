Ефимов: вентиляционные киоски в метро Москвы станут многофункциональными

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Новый многофункциональный тип вентиляционных киосков разработали для станций метрополитена Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сегодня при проектировании пристанционных сооружений переосмысляется их функционал. Мы уходим от исключительно утилитарного назначения к созданию объектов нового типа, в которых технические задачи выполняются вместе с формированием мест отдыха для горожан. Так, обновленные вентиляционные киоски, размещаемые в непосредственной близости от вестибюлей и выходных павильонов станций метро, будут оборудованы скамьями и качелями", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Вентиляционные киоски нового формата разместят у станций "Звенигородская", "Бульвар Генерала Карбышева" и "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии и рядом со станцией "Кленовый бульвар" Бирюлевской ветки метро, уточнил замглавы города.

Такие объекты с навесами и местами отдыха будут сочетать функции остановки наземного транспорта, велопарковки, кафе, добавил чиновник.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение нарастить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена.