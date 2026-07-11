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Ефимов: вентиляционные киоски в метро Москвы станут многофункциональными - РИА Новости, 11.07.2026
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14:07 11.07.2026
Ефимов: вентиляционные киоски в метро Москвы станут многофункциональными

Ефимов: для метро Москвы разработали многофункциональные вентиляционные киоски

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Новый многофункциональный тип вентиляционных киосков разработали для станций метрополитена Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сегодня при проектировании пристанционных сооружений переосмысляется их функционал. Мы уходим от исключительно утилитарного назначения к созданию объектов нового типа, в которых технические задачи выполняются вместе с формированием мест отдыха для горожан. Так, обновленные вентиляционные киоски, размещаемые в непосредственной близости от вестибюлей и выходных павильонов станций метро, будут оборудованы скамьями и качелями", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Вентиляционные киоски нового формата разместят у станций "Звенигородская", "Бульвар Генерала Карбышева" и "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии и рядом со станцией "Кленовый бульвар" Бирюлевской ветки метро, уточнил замглавы города.
Такие объекты с навесами и местами отдыха будут сочетать функции остановки наземного транспорта, велопарковки, кафе, добавил чиновник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение нарастить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена.
Он также сообщил, что с 2016-го по 2024 годы в Троицком и Новомосковском административных округах ввели в эксплуатацию 13 станций метро: "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая", "Новомосковская" и "Потапово" Сокольнической линии, "Рассказовка", "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, "Тютчевская", "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская" Троицкой линии. До присоединения к Москве на новых территориях метрополитена не было.
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