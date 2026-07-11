© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: два колледжа построят за бюджетные средства на западе Москвы

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Два колледжа для обучения специалистов в областях медицины и информационных технологий возведут по Адресной инвестиционной программе на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В районах Филевский Парк и Можайский Западного административного округа в рамках столичной Адресной инвестиционной программы планируется построить современные колледжи. Инновационные образовательные пространства будут готовить высококвалифицированных специалистов в сферах информационных технологий и медицины", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

Суммарная площадь зданий, находящихся на данный момент в стадии проектирования, превысит 100 тысяч квадратных метров, уточнил чиновник.

Так, в медколледже, который возведут в инновационном центре "Сколково", смогут обучать по направлениям "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и "Стоматология ортопедическая" более пяти тысяч студентов, заметили в департаменте гражданского строительства.

В свою очередь, проектируемый IT-колледж будет рассчитан на почти восемь тысяч студентов. В здании, которое появится на улице Новозаводской, 18, оборудуют междисциплинарные лаборатории и полигоны: моделирования городской среды, управления транспортом, разработки ПО и ИИ, цифровизации социального комплекса, связи и инфокоммуникаций, а также технопарк "ИТ.Москва", добавили в департаменте.