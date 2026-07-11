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Ефимов: два колледжа построят за бюджетные средства на западе Москвы - РИА Новости, 11.07.2026
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12:05 11.07.2026
Ефимов: два колледжа построят за бюджетные средства на западе Москвы

Ефимов: колледжи в сферах медицины и IT построят на западе Москвы за счет города

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Два колледжа для обучения специалистов в областях медицины и информационных технологий возведут по Адресной инвестиционной программе на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районах Филевский Парк и Можайский Западного административного округа в рамках столичной Адресной инвестиционной программы планируется построить современные колледжи. Инновационные образовательные пространства будут готовить высококвалифицированных специалистов в сферах информационных технологий и медицины", – приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Суммарная площадь зданий, находящихся на данный момент в стадии проектирования, превысит 100 тысяч квадратных метров, уточнил чиновник.
Так, в медколледже, который возведут в инновационном центре "Сколково", смогут обучать по направлениям "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и "Стоматология ортопедическая" более пяти тысяч студентов, заметили в департаменте гражданского строительства.
В свою очередь, проектируемый IT-колледж будет рассчитан на почти восемь тысяч студентов. В здании, которое появится на улице Новозаводской, 18, оборудуют междисциплинарные лаборатории и полигоны: моделирования городской среды, управления транспортом, разработки ПО и ИИ, цифровизации социального комплекса, связи и инфокоммуникаций, а также технопарк "ИТ.Москва", добавили в департаменте.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об интересной геометрии здания будущего медколледжа в "Сколкове": его центральную часть спроектировали в форме куба со ступенчатой пространственной структурой, а фасад впоследствии украсят большим красным крестом. Правое крыло колледжа будет практически прозрачным за счет витражей, а левое, наоборот, выполнят в сдержанном стиле со строгими вертикальными линиями.
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