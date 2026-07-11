В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городском округе Мытищи автомобиль марки Citroen наехал на ворота и забор частного дома.
- Водитель и шесть пассажиров автомобиля госпитализированы с телесными повреждениями.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на забор частного дома в городском округе Мытищи, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, в субботу в селе Троицкое городского округа Мытищи водитель автомобиля марки Citroen не справился с управлением и совершил наезд на ворота и забор частного дома.
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"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров автомашины с телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
По данным прокуратуры, утром 11 июля на улице Сельской в селе Троицкое городского округа Мытищи водитель не справился с управлением, и автомобиль столкнулся с кирпичным забором у частного дома.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь пассажиров автомобиля... По предварительным данным, у госпитализированных выявлены признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении в канале подмосковной прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что семерых пострадавших госпитализировали, еще одна пассажирка не пострадала.
В прокуратуре добавили, что устанавливают обстоятельства, а также ход и результаты доследственной проверки госавтоинспекции.
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