В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В городском округе Мытищи автомобиль марки Citroen наехал на ворота и забор частного дома.

Водитель и шесть пассажиров автомобиля госпитализированы с телесными повреждениями.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на забор частного дома в городском округе Мытищи, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

По предварительной информации, в субботу в селе Троицкое городского округа Мытищи водитель автомобиля марки Citroen не справился с управлением и совершил наезд на ворота и забор частного дома.

« "В результате ДТП водитель и 6 пассажиров автомашины с телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данным прокуратуры, утром 11 июля на улице Сельской в селе Троицкое городского округа Мытищи водитель не справился с управлением, и автомобиль столкнулся с кирпичным забором у частного дома.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь пассажиров автомобиля... По предварительным данным, у госпитализированных выявлены признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении в канале подмосковной прокуратуры на платформе " Макс ".

Отмечается, что семерых пострадавших госпитализировали, еще одна пассажирка не пострадала.