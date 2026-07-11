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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 11.07.2026
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12:55 11.07.2026 (обновлено: 14:47 11.07.2026)
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП

В Мытищах семь человек пострадали при наезде автомобиля на забор частного дома

© Фото : ГУ МВД России по Московской областиПоследствия ДТП в городском округе Мытищи
Последствия ДТП в городском округе Мытищи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Последствия ДТП в городском округе Мытищи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городском округе Мытищи автомобиль марки Citroen наехал на ворота и забор частного дома.
  • Водитель и шесть пассажиров автомобиля госпитализированы с телесными повреждениями.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на забор частного дома в городском округе Мытищи, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
По предварительной информации, в субботу в селе Троицкое городского округа Мытищи водитель автомобиля марки Citroen не справился с управлением и совершил наезд на ворота и забор частного дома.
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"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров автомашины с телесными повреждениями госпитализированы", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
По данным прокуратуры, утром 11 июля на улице Сельской в селе Троицкое городского округа Мытищи водитель не справился с управлением, и автомобиль столкнулся с кирпичным забором у частного дома.
© Фото : ГУ МВД России по Московской областиПоследствия ДТП в городском округе Мытищи
Последствия ДТП в городском округе Мытищи - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : ГУ МВД России по Московской области
Последствия ДТП в городском округе Мытищи
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь пассажиров автомобиля... По предварительным данным, у госпитализированных выявлены признаки алкогольного опьянения", - говорится в сообщении в канале подмосковной прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что семерых пострадавших госпитализировали, еще одна пассажирка не пострадала.
В прокуратуре добавили, что устанавливают обстоятельства, а также ход и результаты доследственной проверки госавтоинспекции.
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