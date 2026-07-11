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В Татарстане перевернулся автобус, в котором были 46 человек - РИА Новости, 11.07.2026
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03:33 11.07.2026 (обновлено: 09:38 11.07.2026)
В Татарстане перевернулся автобус, в котором были 46 человек

В Татарстане перевернулся автобус, в котором были 46 человек, погибших нет

© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануПоследствия ДТП с автобусом в Татарстане
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Татарстану
Последствия ДТП с автобусом в Татарстане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Татарстане междугородний автобус с 46 людьми, включая двоих детей, съехал в кювет и перевернулся.
  • За медицинской помощью обратились 15 человек.
  • Трое находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Татарстане междугородний автобус с 46 людьми, включая двоих детей, съехал в кювет и перевернулся, сообщило республиканское управление МЧС.
"В 01:25 11 июля <...> поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали Черемшанского МР, в результате которого перевернулся междугородний автобус. <...> В автобусе находились 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей", — говорится в публикации ведомства на платформе "Макс".
© ГУ МЧС России по ТатарстануДТП с автобусом в Татарстане
ДТП с автобусом в Татарстане - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© ГУ МЧС России по Татарстану
ДТП с автобусом в Татарстане
За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Дети не пострадали. Раненых увезли в медсанчасть в Альметьевске.
Уточняется, что автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
Возбуждено уголовное дело.
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