В Татарстане перевернулся автобус, в котором были 46 человек

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Татарстане междугородний автобус с 46 людьми, включая двоих детей, съехал в кювет и перевернулся, сообщило республиканское управление МЧС.

© ГУ МЧС России по Татарстану ДТП с автобусом в Татарстане

Уточняется, что автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.