В Татарстане перевернулся автобус, в котором были 46 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Татарстане междугородний автобус с 46 людьми, включая двоих детей, съехал в кювет и перевернулся.
- За медицинской помощью обратились 15 человек.
- Трое находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Татарстане междугородний автобус с 46 людьми, включая двоих детей, съехал в кювет и перевернулся, сообщило республиканское управление МЧС.
"В 01:25 11 июля <...> поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на автодороге Кузайкино — Нурлат вблизи села Ибраево Каргали Черемшанского МР, в результате которого перевернулся междугородний автобус. <...> В автобусе находились 46 человек, в их числе — два водителя и двое детей", — говорится в публикации ведомства на платформе "Макс".
© ГУ МЧС России по ТатарстануДТП с автобусом в Татарстане
© ГУ МЧС России по Татарстану
ДТП с автобусом в Татарстане
За медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Дети не пострадали. Раненых увезли в медсанчасть в Альметьевске.
Уточняется, что автобус следовал по маршруту из Самары в Набережные Челны. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
Возбуждено уголовное дело.